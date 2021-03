RC Lens : Sprint final, Haise s'offre un renfort prometteur

Publié le 18 mars 2021 à 08:00

Franck Haise dispose d’un nouveau défenseur pour mener à bien sa saison avec le RC Lens. Le club artésien a annoncé la signature chez les pros du jeune Adrien Louveau.

Adrien Louveau signe professionnel au RC Lens

Le RC Lens réalise un excellent retour en Ligue 1. Le promu pointe à la 6e place à 9 journées de la fin du championnat. Alors que les Sang et Or entament le sprint final, Franck Haise vient d’enregistrer la signature d’un nouveau défenseur. Le club artésien vient en effet d’offrir un premier contrat professionnel à Adrien Louveau. Âgé de 21 ans, le défenseur central évoluait jusqu’ici avec la réserve lensoise, pensionnaire de National 2. Il compte huit apparitions pour une passe décisive cette saison avec les jeunes. Le néo-professionnel, qui a signé pour 3 ans, a exprimé sa fierté après avoir franchi un cap important dans sa carrière. « Aujourd’hui, je suis très fier de signer mon premier contrat professionnel au RC Lens. Ce n’est qu’une étape et j’en suis conscient. Je vais continuer à travailler très dur pour aider le club à atteindre ses objectifs », a-t-il confié selon le communiqué publié par le club.

Louveau signé, des départs en vue cet été ?

Cette signature d’Adrien Louveau permet également au RC Lens de préparer l’avenir. S’il est vrai qu’il ne manque pas d’éléments à ce poste, Franck Haise pourrait perdre quelques défenseurs au mercato. Au vu de la saison du club, certains joueurs ont tapé dans l’œil de certaines écuries plus huppées. Arrivés l’été dernier, Loïc Badé et Facundo Medina pourraient déjà quitter le navire lensois. Des intérêts respectifs de l’AC Milan et de Manchester United ont récemment été dévoilés. Cet hiver, Lens avait déjà perdu Aleksandar Radovanovic parti à Courtrai en Belgique.













Par Ange A.