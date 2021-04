PSG Mercato : Mbappé pose une condition majeure à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2021 à 13:30

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné une réponse au PSG quant à une prolongation. Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain commencerait à s’agacer de cette situation. Mais l’attaquant de 22 ans, lui, aurait les idées bien claires pour le futur.

Kylian Mbappé tenté par un départ cet été ?

« Si c’est un contexte difficile à vivre le fait d’être au centre de l’attention ? Ça fatigue, surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sûr qu’au bout d’un moment ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sûr que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent, mais je savais quand j’ai signé à Paris que j’allais être dans ce contexte là, on verra par la suite. Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… Mais après il n’y a pas que ça. »

Depuis qu’il a lâché ces propos au micro de RTL, jeudi, Mbappé a monté d’un niveau les rumeurs autour de son avenir avec le club de la capitale. Certains observateurs voyant en cette sortie une façon pour l’international français de préparer le terrain en vue d’un éventuel départ au Real Madrid durant le mercato estival. Pas forcément selon Le Parisien.

La priorité de Kylian Mbappé désormais connue par le PSG ?

En effet, d’après le quotidien régional, l’ancien buteur de l’AS Monaco accorderait toujours sa priorité au club parisien pour la suite de sa carrière. Seulement, le Champion du monde 2018 voudrait avoir la certitude que Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo vont mettre en place une équipe compétitive en vue de glaner des trophées, notamment la Ligue des Champions, l’ami de Neymar rêvant de décrocher son premier Ballon d’Or avec le Paris SG.

« Heureux à Paris, il se demande en permanence si le club a les moyens de ses ambitions. Depuis de longs mois, il donne la priorité pour son avenir au PSG. Mais pas au prix d’une équipe moins forte », a expliqué le média francilien. Les dirigeants parisiens savent donc ce qui leur reste à faire. Le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool et surtout le Real étant toujours prêt à lancer l’offensive pour tenter de le recruter.