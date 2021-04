LOSC : Course au titre, Lille OSC en danger contre le PSG ?

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 15:30

Premiers de la Ligue 1, à égalité de points, le LOSC et le PSG s’affrontent ce samedi (17h). Un match décisif dans le sprint final pour le titre de champion. Dans son analyse sur l’enjeu de cette rencontre de la 31e journée du championnat, Luis Fernandez estime que les Dogues jouent leur saison sur ce match contre un gros concurrent direct.

LOSC : Fernandez inquiet pour les Lillois face au PSG

Le LOSC a perdu trois points contre le Nîmes Olympique (1-2) dans la dernière ligne droite de la saison. Une défaite qui a profité au PSG, son adversaire de ce week-end, nouveau leader de la L1. Cependant, les deux équipes ont le même nombre de points (60 chacun). L’enjeu du match de samedi après-midi est donc la première place. Mathématiquement, le vainqueur entre Lillois et Parisiens aura trois points d’avance sur son concurrent. Une petite avance, mais précise dans la lutte entre les quatre clubs en tête de la Ligue 1. Dans ses propos confiés à L’Équipe, Luis Fernandez assure que l’équipe de Christophe Galtier joue gros contre celle de Mauricio Pochettino.

Et le LOSC n’a pas droit à un autre faux pas après la défaite concédée aux Crocos à domicile avant la trêve internationale. « Avoir un coup de barre à ce moment-là de la saison, ce n’est jamais un bon signe », a prévenu le technicien français de 61 ans. « J’ai l’impression que les Dogues avaient pris Nîmes un peu de haut. Il y a une baisse de régime, un peu comme une usure… Ce match contre Paris Saint-Germain tombe bien, il n’y aura aucun souci de motivation ou d’engagement. En fait, ça passe ou ça casse (pour Lille, ndlr). Si ça passe, c’est la chance de jouer le titre et c’est inespéré », a indiqué l’ancien coach du club de la capitale.

Lille OSC peut se contenter du podium ?

Néanmoins, Luis Fernandez croit que Christophe Galtier et son équipe n’ont pas à rougir s’ils chutent au Parc des Princes. Ils devraient se contenter d'une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. « Si ça casse, ce n’est pas très grave, son objectif à lui reste le podium. Lille OSC a les joueurs dans toutes les lignes pour finir dans les trois. Mais c’est vrai que c’est un autre Lille qu’on a vu dernièrement, et j’ignore sa capacité à redevenir l’équipe d’il y a quelques semaines », a-t-il fait remarquer dans son analyse. Notons que les deux autres clubs à la lutte avec le LOSC et le PSG sont : l'OL (60 points) et l'AS Monaco (59 points).