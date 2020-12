LOSC : Leader de Ligue 1, Galtier pas emballé pour le titre

Publié le 14 décembre 2020 à 00:00

Le LOSC s’est imposé (2-1) contre les Girondins de Bordeaux lors de la 14e journée de Ligue 1. Avec ce succès, Lille prend la tête du championnat. Mais Christophe Galtier reste mesuré quant à la course au titre.

Leader de Ligue 1, le LOSC sérieux prétendant au titre ?

Opposé aux Girondins de Bordeaux dimanche, le Lille OSC a saisi une occasion en or. Le LOSC ne s’est pas loupé et a dominé son adversaire pour prendre la tête du championnat. Dimanche, Lille a battu Bordeaux à Pierre-Mauroy (2-1). Jonathan Bamba (17e) et José Fonte (45e) ont permis aux Dogues de l’emporter. Toma Basic (29e) avait permis aux Girondins d’égaliser après l’ouverture du score de Bamba. Suite à cette performance, le club nordiste termine leader de Ligue 1 à l’issue de la 14e journée. Les Lillois comptent un point d’avance sur les Parisiens. Bien qu’en tête du championnat, Christophe Galtier refuse de s’enflammer pour le titre.

Galtier mesuré après la victoire du Lille OSC

Pour le coach du LOSC, le Paris Saint-Germain reste le favori pour le titre en Ligue 1. Le technicien marseillais espère juste maintenir son équipe au top du championnat au terme de la saison. « Je ne pense pas qu’on puisse se battre contre Paris pour le titre. On doit se battre pour prendre des points et rester en haut », a assuré Christophe Galtier selon les propos relayés par L’Équipe. Adversaire du PSG dimanche prochain, l’entraîneur lillois préfère se concentrer sur le match de mercredi contre Dijon. Pour lui, cette rencontre est plus importante que le choc contre Paris. « À mes yeux, le match de Dijon est beaucoup plus important. Paris sera peut-être le match des joueurs mais Dijon est un match décisif pour la suite », a-t-il expliqué.













Par Ange A.