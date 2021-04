Bayern- PSG : Mbappé et Kimpembe partagés sur Lewandowski

Publié par Ange A. le 05 avril 2021 à 06:45

Le Paris Saint-Germain se déplace mercredi sur la pelouse du Bayern Munich. Contre le PSG, le champion d’Europe en titre sera privé de Robert Lewandowski. Une absence commentée par les Parisiens Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Le forfait de Lewandowski divise au PSG

Mercredi aura lieu un remake de la dernière finale de la Ligue des champions. Le Bayern Munich reçoit le Paris Saint-Germain en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Si du côté du PSG Mauricio Pochettino sera privé de Marco Verratti, Hans-Dieter Flick compte également un grand absent pour cette affiche. Blessé durant la trêve internationale, Robert Lewandowski est forfait pour ce choc. L’attaquant polonais (118 sélections/66 buts) a contracté une blessure au genou. Laquelle va le tenir loin des terrains pendant « quatre semaines ». L’avant-centre de 32 ans va donc également manquer le match retour au Parc des Princes. Une triste nouvelle pour Kylian Mbappé, mais une bien excellente pour son coéquipier Presnel Kimpembe.

Lewandowski out, une « bonne nouvelle » pour Paris

Après avoir éliminé Lionel Messi et son Barça, Kylian Mbappé aurait souhaité affronter un Bayern avec Lewandowski. « J’aurais préféré que Lewandowski soit là. Je suis un compétiteur, j’aime jouer contre les grands joueurs. Mais ça ne change pas grand-chose. Ça reste un grand Bayern », a déclaré le buteur parisien lors de l’émission Téléfoot. Contrairement à Mbappé, Presnel Kimpembe se réjouit vertement de l’absence du Polonais. « On ne va pas faire la fine bouche : Lewandowski est un grand joueur et son absence est une "bonne" nouvelle pour nous, même si je n’aime pas trop me réjouir des blessures des autres », a indiqué pour sa part le défenseur central de Paris.

Robert Lewandowski réalise encore une saison de haut vol avec le Bayern. Avant sa blessure, il en était à 42 buts et 8 passes décisives en 36 matchs avec le Rekordmeister. Sans leur buteur vedette, les Bavarois ont dominé leur dauphin Leipzig samedi sur le plus petit des scores. Les Parisiens quant à eux se sont inclinés à domicile contre le Lille OSC. À défaut de croiser Lewandowski, les hommes de Pochettino vont retrouver une vieille connaissance lors de cette double confrontation. Parti libre du PSG l’été dernier, Eric Choupo-Moting va affronter son ancien club.