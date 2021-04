PSG LdC : Le groupe de Pochettino contre le Bayern est tombé

Publié par JEAN-LUC D le 06 avril 2021 à 11:30

À la veille du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG vient de dévoiler le groupe de Mauricio Pochettino. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur du Paris Saint-Germain va devoir composer avec des absences de taille.

Verratti, Icardi, Florenzi, Kurzawa et Paredes absents

Via son site officiel, le Paris Saint-Germain a rendu publique la liste des 23 joueurs retenus par Mauricio Pochettino pour aller défier le Bayern Munich mercredi soir à l’Allianz Arena. Pour ce choc européen, le technicien argentin va devoir se passer des services de Layvin Kurzawa pour ses douleurs aux mollets. Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont également absents du groupe parisien pour cause de Covid-19. Mauro Icardi et Juan Bernat sont toujours aux soins et manqueront donc le déplacement en Allemagne.

Le milieu de terrain Leandro Paredes est quant à lui suspendu pour ce match aller. Neymar figure par contre dans le commando de Pochettino. De plus, le successeur de Thomas Tuchel a intégré les jeunes Ismaël Gharbi (milieu offensif), Abdoulaye Kamara (défenseur central) et Kenny Nagera (attaquant).

Gardiens : Navas, Rico, Letellier Défenseurs : Bakker, Marquinhos, Diallo, Pembélé, Kimpembe, Dagba, Kehrer Milieux : Rafinha, Herrera, Gueye, Danilo, Gharbi, Kamara, Sarabia, Draxler, Di Maria, Neymar Attaquants : Mbappé, Kean, Nagera.

La compo probable du PSG face au Bayern

Après sa défaite contre le LOSC en Ligue 1, le Paris SG va devoir montrer un autre visage en Champions League comme il le fait cette saison. Mais face aux nombreux blessés dans les rangs parisiens, les quotidiens L’Équipe et Le Parisien annoncent ce mardi que Pochettino pourrait opter pour une équipe plus défensive dans un 4-3-3 avec une ou deux pointes basses. En attaque, le jeune Moise Kean pourrait être préféré à Angel Di Maria pour accompagner Neymar et Kylian Mbappé.

La composition probable du PSG : Navas – Kehrer (ou Dagba), Marquinhos (c.), Kimpembe, Diallo – Danilo Pereira, Rafinha (ou Herrera), Gueye – Kean, Neymar, Mbappé.