Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Robin Risser ?

Un jeune gardien de but français est proche de signer au Stade Rennais pour remplacer Steve Mandanda. L’accord est imminent.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré fonce sur Robin Risser

Le Stade Rennais déniche un nouveau gardien de but pendant ce mercato estival pour compenser le départ de Steve Mandanda. Le contrat de l’international français a pris fin et il devrait quitter le Roazhon Park pour laisser la place à une nouvelle pépite.

Selon les informations de Ouest-France, le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré et son équipe auraient coché le nom de Robin Risser. Ce jeune gardien de but évolue actuellement sous les couleurs du Red Star en prêt du RC Strasbourg et est impeccable dans les cages. Cette saison, il a disputé 19 matches de Ligue 2 avec le Red Star.

Les pensionnaires du Roazhon Park ont déjà entamé des discussions avec les dirigeants du RC Strasbourg depuis quelques semaines pour s’attacher les services du jeune crack français. La porte est ouverte pour le transfert de Robin Risser à Rennes cet été. Les négociations avancent entre les deux formations et elles sont sur le point de trouver un accord définitif.

Robin Risser est évalué à 1,5 million d’euros par Transfertmarkt. Le jeune portier de 20 ans est sous contrat jusqu’en 2027 avec le Racing Club de Strasbourg.

