PSG : LdC, consignes d’Ander Herrera contre le Bayern Munich

C’est le jour J, ce mercredi, pour le match entre le PSG et le Bayern Munich, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Ander Herrera montre la voie pour passer le cap du club bavarois.

PSG : Herrera, « ne pas penser à une revanche »

Le PSG reste sur une finale perdue contre le Bayern Munich en UEFA Champions League. C’était le 23 août dernier au Portugal. Sept mois plus tard, les deux clubs se retrouvent, cette fois, en quart de finale de la C1. À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre (21h), Ander Herrera a dévoilé la conduite à tenir contre le champion d’Europe. « On ne doit pas trop penser au fait qu’ils ont des absents ou non. De notre côté non plus. Ce n’est pas le moment de pleurnicher », a-t-il demandé dans ses propos confiés à Europe 1. « On doit être optimiste et concentré pour essayer de gagner. […] Quand je joue contre une équipe qui m’a déjà battu, je ne pense pas à une revanche. Ce n’est pas la meilleure manière de préparer un match », a conseillé le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

Longue liste des absents parisiens et munichois

Pour revenir aux absents, ils sont nombreux et non des moindres, dans les deux équipes opposées. Au PSG, Marco Verratti (covid-19) et Alessandro Florenzi sont positifs à la covid-19, Leandro Paredes est suspendu et Layvin Kurzawa (blessé au mollet). Quant au Bayern Munich, son meilleur buteur, Robert Lewandowski est blessé au genou droit avec la Pologne pendant la trêve internationale et indisponible. Serge Gnabry est lui positif au coronavirus. Blessé au pied droit en février, Douglas Costa a été victime d’une rechute et est forfait pour la double confrontation contre le PSG. Opéré d'une rupture d'un tendon au niveau des quadriceps, Corentin Tolisso n’est toujours pas disponible.