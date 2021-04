PSG Mercato : Mbappé reçoit une première réponse fracassante

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2021 à 18:00

Kylian Mbappé pourrait prendre la résolution de rejoindre le Real Madrid cet été. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas prolongé au PSG et son nom continue d’être associé régulièrement au club madrilène. Une perspective qui n’est pas forcément une priorité pour la Maison-Blanche.

Le Real Madrid hors course pour Mbappé ?

Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé est lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2022. Alors qu’il ne lui reste donc plus qu’une année d’engagement avec le club parisien, l’international français n’a toujours pas donné sa réponse quant à une prolongation. Si son ami Neymar semble plus ouvert à une poursuite de l’aventure parisienne, Mbappé, lui, préfère patienter et connaître toutes les options qui s’offrent à lui cet été avant de trancher.

Le Real Madrid, qui rêve toujours de l’enfant de Bondy, continue ses manoeuvres souterraines pour le recruter à l’issue de la saison en cours. Cependant, Enrique Riquelme, candidat déclaré à la présidence du Real Madrid, semble moins emballé sur ce sujet. Les Merengues pouvant se saborder après une telle opération.

« Bien sûr que je recruterais Mbappé, c’est un grand joueur. Mais il faut voir l’état des finances du club », a expliqué le futur adversaire de Florentino Pérez lors d'une interview accordée à la Cadena COPE.

Mbappé finalement partit pour rester à Paris ?

Récemment, le quotidien Le Parisien a révélé que l’ancien buteur de l’AS Monaco accorderait sa priorité au PSG pour la suite de sa carrière. Cependant, le champion du monde 2018 aimerait connaître le projet sportif de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour la saison prochaine. En effet, Mbappé voudrait savoir si les dirigeants parisiens envisagent la mise sur pied d’une équipe capable de lui faire glaner des lauriers au niveau international. Le Golden Boy 2017 pourrait donc rester à Paris cet été.