ASSE : Mise au point et mise en garde de Puel avant Bordeaux

Publié par Matthieu le 09 avril 2021 à 16:15

L'ASSE et les Girondins de Bordeaux s'affrontent avec la volonté de ne plus se faire peur en cette fin de saison. Les Stéphanois et les Bordelais sont 15e et 14e avec le même nombre de points (36) soit sept de plus que le barragiste, Nîmes. Des Crocodiles chez qui les Verts ont pris trois points important le week-end dernier. Claude Puel voudrait voir son équipe continuer sur cette bonne voie face aux Bordeais pour s'offrir un peu de légèreté en fin de saison.

L'ASSE avec Etienne Green

Il reste quelques absents à l'ASSE et Etienne Green aurait une nouvelle occasion de briller dans les cages stéphanoises, dimanche (15h) à Geoffroy-Guichard contre les Girondins de Bordeaux. "On récupère Arnaud Nordin pour le match de ce week-end. Bajic, Moulin et Maçon seront en revanche absents. Boudebouz va mieux, mais on a quelques incertitudes à lever, a détaillé Claude Puel, l'entraîneur des Verts. Il faut toujours rester centrer sur l’objectif. C’est valable pour Etienne Green mais aussi pour les autres. Etienne jouera dans les buts dimanche. Mais que les choses soient claires : ce n'est pas d'actualité de perdre Jessy Moulin jusqu'à la fin de la saison."

Enchaîner après Nîmes

"On prépare un match de nouveau très important, a continué le coach de l'ASSE. C’est bien d’avoir pris trois points à Nîmes, il faut enchaîner maintenant. Le fait d’avoir gagné à Nîmes ne doit pas occulter le fait qu’il nous manque 5-6 points pour le maintien. Le danger serait de penser le contraire. Bordeaux a de belles individualités, une belle équipe et sûrement des qualités supérieures à Nîmes. C’était bien à Nîmes, mais c’est du passé. On a fait un débriefing. C’est bien de valoriser ce qu’on est capable de faire mais c’est encore mieux de le reproduire." Et face à des Bordelais qui eux aussi vivent une saison compliquée, l'opportunité d'enchaîner est belle et les joueurs de Claude Puel sont attendus.