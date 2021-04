PSG Mercato : Latéral, Leonardo sur un joli coup à 25M€ !

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 20:15

Ces dernières années, le PSG est régulièrement à la recherche de latéraux de classe mondiale afin de renforcer son effectif. Et selon les dernières nouvelles en provenance de l’étranger, Leonardo pourrait bien réussir ce grand pari lors du prochain mercato estival.

Hector Bellerin prêt à quitter Arsenal pour le PSG ?

Le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich a montré les faiblesses du Paris Saint-Germain au niveau de ses latéraux. En l’absence de Juan Bernat et Layvin Kurzawa à gauche, ainsi qu’Alessandro Florenzi à droite, Mauricio Pochettino a eu du mal à trouver des remplaçants à même de donner satisfaction. Les décideurs du PSG auraient donc décidé d’investir dans ce secteur de jeu lors de la prochaine période des transferts. Et ce vendredi, le journaliste italien Fabrizio Romano révèle sur Twitter que Leonardo pourrait avoir une énorme ouverture durant l’été pour Hector Bellerin.

« Il y a d’énormes chances pour Hector Bellerin de quitter Arsenal cet été. Leonardo le voulait au PSG il y a un an, mais il n'y avait pas d'accord entre les deux clubs. Maintenant, ce serait une course ouverte - #AFC ne fera aucune réduction », a écrit le spécialiste du mercato. Arrivé en 2011, l’international espagnol aurait envie d’aller voir ailleurs et les Gunners ne le retiendraient pas forcément. Alors que son nom avait déjà été associé au Paris SG les saisons dernières, l’ancien pensionnaire du Barça pourrait débarquer dans le championnat français dans les mois à venir. Toutefois, la source transalpine précise que la direction d’Arsenal n’aurait aucunement prévu de vendre son arrière droit au rabais.

Grosse concurrence à venir pour Hector Bellerin ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Hector Bellerin émarge actuellement à 130.000 euros par semaine. Un salaire qui n’est pas de nature à effrayer l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. Il faut dire qu’avec les salaires du vestiaire parisien, Leonardo pourrait facilement offrir au protégé de Mikel Arteta le double de ce qu’il perçoit à Londres. Sans compter sa valeur estimée à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Des chiffres carrément dans les cordes du Paris SG, mais le danger pourrait venir de la capitale catalane.

En effet, le FC Barcelone rêve toujours de rapatrier son ancien défenseur et pourrait donc revenir à la charge cet été. Le PSG devra donc se montrer très généreux afin de parvenir à ses fins dans ce dossier.