PSG Mercato : Le dossier Héctor Bellerín relancé ?

Publié le 23 février 2021 à 12:30

Le PSG suit plusieurs pistes en prévision du mercato estival. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, serait à nouveau sur la piste du défenseur espagnol d'Arsenal, Hector Bellerin.

Plusieurs pistes en défense

Le PSG est à l'affût des bons coups pour anticiper le mercato estival. Rien que dans le secteur défensif, le club parisien suit deux pistes, celles de Sergio Ramos et David Alaba. Les profils sont certes différents et les possibilités de faire l'un ou l'autre tiennent aussi à plusieurs facteurs, économiques notamment. Pour le capitaine du Real Madrid et leader de la défense, Sergio Ramos (34 ans), reste l'incertitude sur la prolongation au club madrilène. Les négociations n'avancent plus, en raison de désaccords sur le contrat de prolongation et le Paris Saint-Germain n'a pas avancé non plus, il n'y aurait toujours pas de discussions ouvertes avec le joueur. Pour David Alaba (28 ans), le dossier avance plus rapidement. Le défenseur polyvalent du FC Bayern Munich a annoncé courant de la semaine dernière, qu'il quitterait le club bavarois cet été . Ce mardi, la presse rapporte une rencontre déjà entre Nasser al-Khelaïfi et le joueur pour évoquer son avenir. Les informations concernant les attentes du joueur et l'offre du PSG ne sont pas encore connues. Le profil du joueur et sa capacité à jouer à plusieurs postes, plait en tout cas beaucoup au club.

Le PSG relance la piste Bellerin

Selon CBS Sports le PSG serait à nouveau sur la piste du défenseur latéral droit d'Arsenal, Hector Bellerin. Selon le média américain, le PSG voudrait revenir à la charge à nouveau, après avoir déjà tenté l'été dernier de boucler le joueur. Cependant l'offre formulée avait été jugée insuffisante par le club de Premier League. Le Paris Saint-Germain avait formulé une offre de 29 millions d'euros pour l'Espagnol, les Gunners attendaient une offre plus dans les environs de 40 M€. Parallèlement le journaliste James Benge rapporte une volonté du club de lever l'option d'achat de 9 millions d'euros de l'italien Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma. Le latéral droit a largement fait ses preuves et convaincu au Paris SG.

Arsenal pourrait cette fois bien laisser partir Bellerin qui arrive à la fin de son contrat en 2022, le joueur étant déterminé à quitter le club londonien. Le club serait même déjà à la recherche d'un remplaçant pour lui. Arsenal suit notamment les pistes de Max Aarons de Norwich City et de Tariq Lamptey de Brighton, des profils très appréciés par les dirigeants.













Par Hind