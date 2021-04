PSG Mercato: Real, Kylian Mbappé fixe ses conditions au Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 20:15

Si le Real Madrid est chaud pour accueillir Kylian Mbappé cet été, le Qatar et le PSG ne sont pas encore prêts à laisser filer l’attaquant français. De son côté, le buteur de 22 ans aurait sa petite idée concernant son avenir.

Kylian Mbappé vers une prolongation au PSG ?

Alors que les médias espagnols annonçaient un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le journaliste de Téléfoot Saber Desfarges annonce une tendance bien contraire sur le futur de l’international buteur français. Il explique notamment que l’ancien ailier de l’AS Monaco pourrait finalement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain.

« Kylian Mbappé qui reste au PSG, la donne prend de l’épaisseur. Les positions du PSG et de Mbappé se sont rapprochées ces derniers jours. Pas d’accord, mais les négociations avancent bien. À l’instant T, la tendance est à une prolongation et non à un départ au Real Madrid », a expliqué le consultant sportif. Une information confirmée par Julien Maynard avec des détails sur les négociations en cours entre le clan Mbappé et Leonardo.

Kylian Mbappé attend des garanties du Paris SG

En effet, le consultant de Téléfoot explique sur son compte Twitter que le joueur offensif natif de Bondy pourrait bien renouveler son engagement avec le Paris SG, mais pas à n’importe quel prix cependant. Si l’aspect financier n’est pas anodin dans les discussions, l’ami de Neymar mettrait plus l’accent sur le projet sportif du club de la capitale.

« Mbappé n’a pris aucune décision pour le moment, pour la simple et bonne raison qu'il veut se consacrer uniquement sur sa saison. Il n’entend pas s’attarder sur son cas personnel alors que le PSG est encore engagé en LDC, Coupe de France, et pour le titre en L1. Les discussions se poursuivent tout de même de manière régulière entre le PSG et les représentants de Mbappé. Elles tournent autour du projet sportif (recrutement, structure de l’équipe pour la saison prochaine et les intentions du PSG pour améliorer la compétitivité de l’équipe », a écrit Julien Maynard sur les réseaux sociaux.

Transfert PSG : Là où Mbappé attend ses dirigeants

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le champion du monde 2018 pourrait finalement parapher un nouveau contrat dans les mois à venir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se montrent ambitieux durant le mercato estival. L'actualité transfert PSG s'annonce déjà chaude puisque les dirigeants Parisiens ne devraient ménager aucun effort pour retenir le joueur.