PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi visait ce nom prestigieux

Publié le 02 décembre 2020 à 09:35

Arrivé aux affaires en 2011, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas perdu de temps pour s’entourer de connaisseurs du football pour faire du PSG l’un des plus grands clubs d’Europe. Dans cette optique, le président du Paris Saint-Germain avait souhaité signer un nom qui avait marqué le football italien et européen.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi visait un poids lourd

L’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi en 2011 a donné une nouvelle dimension au PSG. Dès le départ, le dirigeant qatari n’a pas caché son ambition, à savoir remporter la Ligue des champions. Une ambition pour laquelle il avait besoin d’un staff composé de spécialistes du football. Après avoir nommé quelques hommes de renom (Leonardo, Jean-Claude Blanc, Carlo Ancelotti…), le tout nouveau président du Paris Saint-Germain voulait encore signer un autre grand nom, en la personne de Paolo Maldini, ancienne gloire de l'AC Milan et de la sélection italienne et actuel directeur technique du club lombard. « Paris a été intéressé par mon profil en 2012, j’en ai parlé avec Nasser Al-Khelaïfi. Il m’a demandé si j’étais disposé à venir vivre à Paris », a révélé l’ex-défenseur milanais au micro de Téléfoot. Mais l’affaire n’a pas été conclue, « malgré la présence de Carlo Ancelotti et un coup de téléphone de Leonardo ».

Quel bilan pour le club parisien ?

Le PSG est un club très porté sur le recrutement de stars, tant pour les joueurs que pour les membres des différents staffs. Après plusieurs années de cette politique, le bilan de la formation parisienne est contrasté. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain écrase tout depuis l’avènement de cette politique. En revanche, en Ligue des champions, qui est le grand objectif des Qataris, le club de la capitale a encore assez de mal. Après avoir échoué plusieurs fois au stade des quarts de finale, le PSG est arrivé en finale la saison dernière. Une finale malheureusement perdue face au Bayern Munich (0-1). Cette saison, les Parisiens jouent déjà un match décisif contre Manchester United, ce mercredi à Old Traffort...













Par JOËL