OM Mercato : Pablo Longoria vers un échec colossal ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 12:33

Nouveau président de l’ OM, Pablo Longoria veut profiter du prochain mercato estival pour réaliser un gros coup par le transfert d'un grand attaquant. Les choses se compliqueraient cependant pour le successeur de Jacques-Henri Eyraud.

L’ OM fixé sur les prétentions d’Arkadiusz Milik

Si lors de son prêt de dix-huit mois avec option d’achat à l’Olympique Marseille, Arkadiusz Milik avait consenti l’énorme sacrifice de baisser son salaire, l’avant-centre du SSC Naples aurait en tête de se rattraper lors des prochaines discussions de l’été. Disponible pour 12 millions d’euros, l’international buteur polonais disposerait déjà de plusieurs touches, notamment en Espagne et en Italie. En Liga, le FC Séville s'est heurté à la gourmandise du joueur offensif de 27 ans.

En effet, le média Estadio Deportivo révèle qu' Arkadiusz Milik souhaite un contrat de quatre saisons assorti d’une rémunération de 4 millions d’euros annuels. Même si ces exigences peuvent être à la portée de l’ OM, une clause secrète introduite dans le contrat du compatriote de Robert Lewandowski lors des discussions entre Pablo Longoria et le Napoli pourrait compliquer l'affaire de la formation marseillaise à l’issue de la saison.

Arkadiusz Milik déjà promis à un départ ?

« Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l’OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d’y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J’ai été un peu surpris de tout cela, parce que c’est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement… », expliquait le patron de l'Olympique de Marseille au micro de France Bleu Provence il y a un mois.

Mais malgré ce discours plutôt rassurant, les médias italiens continuent de marteler que Longoria et l’ OM pourraient bien voir Arkadiusz Milik leur échapper à la faveur de la période des transferts de l’été. D’après Tuttosport, un « gentleman agreement » existerait bel et bien entre la direction de l’Olympique Marseille et l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pour un départ à 12 millions d’euros au cas où l’équipe de Jorge Sampaoli ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Ce qui semble déjà acquis puisque l’OM occupe la sixième place au classement de Ligue 1 avec 49 points et à 16 points du podium. Outre la Juve, l’AC Milan et l’Atlético Madrid seraient aussi sur les rangs pour tenter de le recruter. La tâche s’annonce donc difficile pour Pablo Longoria et l'OM.