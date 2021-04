PSG Mercato : Prolongation, nouvelle révélation pour Neymar

Publié par Ange A. le 15 avril 2021 à 06:30

Au sortir de la qualification du PSG face au Bayern Munich, Neymar Jr a levé les derniers doutes sur son avenir. Après la sortie du Brésilien, L’Équipe vient de dévoiler la nouvelle durée du prochain bail du crack auriverde.

Du nouveau au sujet de la prolongation de Neymar Jr

Mardi, le Paris Saint-Germain s’est incliné mais a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Après cette victoire, Neymar Jr a fait le point sur son avenir. Interrogé par TNT Sports, l’attaquant du PSG a scellé son futur avec le club de la capitale. Une sortie qui fait du bien tant la presse espagnole et catalane en particulier entretenait des rumeurs au sujet de son retour au Barça. « Ma prolongation au PSG n’est plus un sujet. Évidemment que je me sens très à l’aise ici et comme à la maison au PSG. Je me sens plus heureux que je ne l’étais auparavant », a expliqué l’ancien blaugrana au média brésilien. Après cette déclaration, le quotidien sportif croit savoir quelle sera la nouvelle durée du contrat du Ney à Paris.

Une officialisation imminente ?

D’après les informations du journal, Neymar Jr devrait au moins rempiler pour 5 ans, soit jusqu’en 2027. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, le Brésilien semble donc parti pour passer 10 ans sous le maillot du club francilien. Il a déjà tout remporté avec le PSG sur le plan domestique. Il ne lui manque qu’un sacre continental avec Paris. Il était déjà proche de soulever la Coupe aux grandes oreilles la saison passée. Mais les Parisiens s’étaient inclinés en finale face au Bayern Munich. Cette saison, le crack auriverde a sorti le champion d’Europe en titre et peut toujours espérer toucher le saint-graal. Mais il faudra écarter Manchester City en demi-finale. Avant ce rendez-vous européen, le journal indique qu’une annonce officielle du club pourrait tomber concernant la prolongation de son numéro 10. De quoi le galvaniser davantage au moment où le Paris Saint-Germain peut toujours rêver du triplé cette saison.