PSG Mercato : Retour au Barça, Neymar répond cash à Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 19:41

Proche d’une prolongation au Barça, Lionel Messi mettrait la pression à Neymar afin qu’il revienne en Catalogne cet été. Après la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, la star brésilienne a fait une annonce forte sur son avenir.

Neymar se sent très heureux à Paris

Malgré la défaite face au Bayern Munich (1-0), le Paris Saint-Germain a néanmoins validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à sa victoire du match aller à l’Allianz Arena (3-2). Auteur d’une prestation haut de gamme, Neymar a participé à la belle soirée des Parisiens. Alors que les rumeurs l’annoncent régulièrement au FC Barcelone où son ami Lionel Messi voudrait le revoir à compter de cet été, le milieu offensif du PSG s’est exprimé sur sa situation avec le club de la capitale.

Sous contrat jusqu’au 30 juin, Neymar ne compte pas quitter Paris puisqu’il s’y sent très bien. Et le coéquipier de Kylian Mbappé ne cache pas son bonheur. D’ailleurs, il ne considère même plus sa prolongation comme un sujet dans la Ville Lumière.

« La prolongation ? Ce n’est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant », a lancé le capitaine de la sélection du Brésil au micro de TNT Sports Brasil. Une réponse très claire envoyée à la presse espagnole, mais également au vestiaire du Barça qui rêverait de revoir le protégé de Mauricio Pochettino débarquer à nouveau au Camp Nou.

Neymar bientôt prolongé au PSG ?

Depuis des mois, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont entamé des discussions avec le clan Neymar en vue d’une prolongation. D’ailleurs, le président du club parisien a confié à Sky Italia que le natif de Mogi das Cruzes ne risque pas de quitter le championnat français de si tôt. « Le contrat de Neymar ? Je pense qu’il restera ici au PSG pour longtemps », a expliqué Nasser Al-Khelaïfi après la qualification de ses hommes en demi-finale de la Ligue des Champions.