PSG - Man City : Phil Foden lance les hostilités avec Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 13:22

Buteur hier soir face au Borussia Dortmund, Phil Foden est déjà prêt à affronter le PSG de Kylian Mbappé en demi-finale de la Ligue des Champions. D’ailleurs, le joueur de Manchester City a tenu à le faire savoir très clairement à l’attaquant français du Paris Saint-Germain.

Phil Foden attend Kylian Mbappé et le PSG

Vainqueur 2-1 au match aller, Manchester City a validé sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions en allant s’imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund, mercredi soir, sur le même score, grâce notamment à un but de Phil Foden à la 75e minute de jeu. Une réalisation qui semble donner des ailes à l’international anglais dans la perspective de la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. En effet, après la victoire de l’équipe de Pep Guardiola, le milieu offensif de 20 ans a lancé les hostilités avec le club de la capitale française en s’adressant directement à Kylian Mbappé.

Sur son compte Twitter, le jeune ailier a écrit : « Kylian Mbappé, es-tu prêt ? » sitôt la qualification des Skyblues acquise. Toutefois, Phil Foden s’est vite remis de ses émotions de la qualification puisqu’il a rapidement supprimé son message. En effet, The Athletic révèle ce jeudi que le joueur des Citizens en personne n’aurait pas du tout apprécié ce tweet, posté par la société qui s’occupe de ses réseaux sociaux. Ce message diffusé également sur Instagram a ensuite été supprimé dans la nuit, preuve que Foden ne souhaitait vraiment pas mettre le feu avant l'heure à ce duel très attendu, préférant laisser parler le terrain.

Buteur au match aller contre le Borussia Dortmund, Foden a également marqué au retour. Le natif de Stockport devient ainsi le plus jeune joueur à réussir cette performance depuis Mbappé, en 2017 avec l’AS Monaco, face à la formation allemande. La double confrontation à venir entre le PSG et Man City sera aussi les retrouvailles entre deux hommes qui se connaissent bien : Mauricio Pochettino et Pep Guardiola.

Bilan de Pochettino face à Guardiola

Désormais entraîneur du Paris SG, Mauricio Pochettino s’apprête à retrouver Pep Guardiola, un homologue qu’il a déjà rencontré 18 fois au cours de sa carrière, avec un bilan favorable au coach de Manchester City. En effet, le coach espagnol affiche 10 victoires, 5 matches nuls et 3 défaites face à Pochettino. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte à 2019 où avec Tottenham, Pochettino avait pris le meilleur sur Guardiola en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire 1-0 à l’aller et une défaite 4-3 au retour, les Spurs se qualifiant pour les demi-finales avec son but marqué à l’extérieur.