Man City : Le message de Guardiola avant d'affronter le PSG

Manchester City a décroché son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions mercredi. Les Citizens vont affronter le PSG au prochain tour. Un adversaire auquel Pep Guardiola, le coach des Skybkues, ne pense pas encore.

Manchester City pour le PSG en demi-finale de la Ligue des champions

Après le FC Barcelone et le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain va retrouver un autre de ses anciens bourreaux en Ligue des champions. En demi-finales de la C1, le PSG sera opposé à Manchester City. Le leader de Premier League a obtenu son ticket grâce à sa nouvelle victoire sur le Borussia Dortmund mercredi. Vainqueurs (2-1) à l’aller à l’Etihad Stadium, les Citizens l’ont emporté sur le même score au Signal Iduna Park. Ils retrouvent le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième fois de leur histoire, 5 ans après leur première qualification. Ils avaient écarté Paris en 2016 en quarts avant de chuter face au Real, futur vainqueur de l’épreuve.

Pep Guardiola veut « profiter » avant de retrouver Paris

Interrogé après la nouvelle qualification de City, Pep Guardiola a refusé de s’emballer. Le technicien catalan veut savourer le nouvel exploit des siens avant de retrouver le PSG. Il s’est notamment dit « incroyablement heureux » de figurer parmi les quatre meilleures équipes d’Europe. « On sera contre des équipes très fortes, mais on essaiera d’arriver en bonne forme et de faire des bons matches. Mais pour le moment, je ne veux pas penser au Paris SG, je veux juste profiter. Un dîner avec le staff et l’équipe, bien manger, avant de rentrer à la maison », a indiqué le coach de Manchester City cité par RMC Sport. Le match aller entre Paris et City se jouera entre le 27 et le 28 avril prochain. Le retour est programmé entre le 4 et le 5 mai.