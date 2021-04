Barça Mercato : Des cadors déboutés pour un crack de la Masia

Publié par Ange A. le 16 avril 2021 à 03:30

S’il est aujourd’hui une option chez les professionnels, Ilaix Moriba aurait pu ne jamais arborer les couleurs du Barça. Mais comme le révèle le père du jeune milieu blaugrana, son fils a consenti un énorme sacrifice pour rejoindre en Catalogne.

Le sacrifice d’Ilaix Moriba pour le Barça

Malgré les difficultés qu’il éprouve ses dernières saisons, le FC Barcelone reste toujours un club attractif. Des jeunes souhaitent toujours rejoindre son prestigieux centre de formation malgré que l’avenir des pépites qui y sont formées soit désormais incertain. C’est notamment le cas d’Ilaix Moriba. Lancé cette saison par Ronald Koeman, le milieu de terrain a signé chez les Blaugranas malgré des offres alléchantes d’autres courtisans européens. « Nous avons renoncé à beaucoup d’argent parce qu’Ilaix voulait jouer pour le Barça. Nous avions des offres de la Juventus, Chelsea et City qui étaient plus importantes que celles du Barça », a confié le père du milieu de terrain de 18 ans dans un entretien à la Cadena SER.

Moriba promis à un bel avenir en Catalogne ?

Dans sa sortie, le père du jeune milieu n’a pas manqué de remercier Ronald Koeman. Le technicien néerlandais a lancé Ilaix Moriba cette saison. Le natif de Conakry a en effet disputé 10 rencontres avec les professionnels. Il a même inscrit un but et délivré trois passes décisives sous le mythique maillot blaugrana. Une belle surprise pour Mamady Moriba qui n’attendait pas tant de la part du coach du Barça. « Je n’ai pas les mots pour le remercier de ce qu’il a fait pour Ilaix et pour la confiance qu’il lui a accordée », a salué le père du milieu. Reste maintenant à savoir si son fils gagnera également la confiance de la nouvelle direction du FC Barcelone en prolongeant son bail. Il ne restera plus qu’un an de contrat à Ilaix Moriba au terme de la saison en cours.