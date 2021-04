PSG : Neymar fait une promesse à Pochettino pour Man City !

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 15:25

Neymar et le PSG vont en découdre avec Manchester City dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Champions. La star brésilienne s’est exprimée sur cette double confrontation à venir en envoyant un message clair à son entraîneur Mauricio Pochettino.

Neymar promet de marquer contre Manchester City

Étincelant mardi soir face au Bayern Munich, Neymar n’a toutefois pas réussi à marquer. L’international brésilien de 29 ans a notamment permis au Paris Saint-Germain de sortir de l’énorme pressing du Bayern Munich et de créer des occasions. Malheureusement, le coéquipier de Kylian Mbappé n’a pas réussi à violer les cages tenues par Manuel Neuer. Un manque de réussite qu’il promet toutefois de corriger lors de la double confrontation contre Manchester City en demi-finale.

« C’était un grand match, meilleur que le match aller, car on a eu plus d’occasions de but. Je n’ai pas réussi à marquer, mais j’ai dit à l’entraîneur que je lui devais un but et que je lui donnerai en demi-finales. Mais je suis très content d’avoir passé cette nouvelle étape qui était très importante pour le club », a déclaré Neymar au micro de TNT Sports. Pep Guardiola et ses hommes sont donc prévenus. Même s’il n’a pas marqué contre les Allemands, la belle prestation de Neymar a été reconnue par l’UEFA.

LDC : Neymar nommé pour le titre de joueur de la semaine

Le Paris SG s’est certes incliné 1-0 devant le Bayern Munich, mais le club de la capitale a validé son ticket pour le dernier carré de la C1 grâce à sa victoire de l’aller 3-2. L’équipe conduite par Pochettino est même présente parmi les nominés pour les trophées de meilleur joueur grâce à son numéro 10. Auteur d’une performance impressionnante et précieuse contre le champion de Bundesliga, Neymar est opposé à l’ailier de Chelsea Christian Pulisic (22 ans), Casemiro (29 ans), milieu de terrain du Real Madrid et l’attaquant de Manchester City İlkay Gündoğan (30 ans).