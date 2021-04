FC Nantes Mercato: Direction l'Angleterre pour Kolo Muani ?

Publié par Melvin le 16 avril 2021 à 12:13

L'actuel 19ème de Ligue 1, le FC Nantes vit une saison extrêmement difficile. Les hommes d'Antoine Kombouaré se rapprochent du scénario catastrophe d'une relégation en Ligue 2. En cas de réalisation de ce cas de figure, le FCN devrait enregistrer une vague de départs de joueurs lassés par la situation du club de Loire-Atlantique.

Randal Kolo Muani vers Southampton ?

Parmi ces joueurs possibles partants, on retrouve Randal Kolo Muani. L' attaquant est l'une des rares satisfactions de la saison des canaris. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives cette saison, le natif de Bondy est courtisé par plusieurs clubs européens. En effet, selon Foot mercato, après Francfort, Leipzig, le FC Bruges, Fribourg ou encore Watford, Southampton fait également les yeux doux à l'international espoir Français.

Actuel, 14éme de Premier League, les Saints ont engagé les discussions avec l'entourage du joueur. Le club Anglais pourrait débourser au moins 5 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune buteur formé par le FCN. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Nantes, l'ex-joueur de Boulogne est évalué à 7 millions d'euros, selon le site allemand, Transfermarkt.

Le FC Nantes en mission commando

Si certains joueurs sont en droit de légitimement se poser la question de leur avenir, ils devront néanmoins se mobiliser pour assurer la survie du club dans l'élite. À 6 matchs de la fin du championnat, le FC Nantes est plus que jamais en danger. Néanmoins Antoine Kombouaré, le coach kanak des canaris persiste et signe pour dire que le FC Nantes sera toujours en Ligue 1 l'année prochaine. « La pression pèse depuis un moment. C’est une saison compliquée. Mais peu importe la manière dont on va se maintenir, si on doit passer par les barrages on le fera, mais on y croit jusqu’au bout », a-t-il indiqué après la défaite contre Rennes (1-0), le week-end dernier.