FC Nantes : La frustration d'Antoine Kombouaré après le derby

Publié le 22 mars 2021 à 08:30

Le FC Nantes a été accroché dimanche à La Beaujoire par le FC Lorient. Antoine Kombouaré a exprimé des remords après ce faux pas contre un autre mal classé du championnat.

Après Paris, le FC Nantes cale à La Beaujoire

Fort de son exploit contre le Paris Saint-Germain (1-2), le FC Nantes espérait enchaîner ce dimanche. Seulement, le FCN n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) contre le FC Lorient (17e) dans le derby breton. Suite à ce résultat, Nantes reste dans la zone rouge et retrouve la 19e place, Nîmes s’étant imposé à Lille. La rencontre avait pourtant commencé sur des chapeaux de roue pour les Canaris. Randal Kolo Muani a ouvert le score dès la 2e minute. Les hommes d’Antoine Kombouaré se sont faits reprendre en fin de rencontre sur un coup franc d’Armand Laurienté (87e). Suffisant pour provoquer la consternation du coach nantais qui n’a pas manqué de l’exprimer.

Kombouaré « très déçu » après le nul de Nantes

« Je suis déçu, frustré, mais la dernière fois face à Reims on avait perdu, là on a pris un point. En fin de match, on était dans le dur, et il y a eu ce coup franc, ce but venu d’ailleurs […] Maintenant, on joue le PSG et Lorient et on prend quatre points, on avance. C’est mieux que ce qu’on pensait, même si on est très déçus », a déclaré le coach du FC Nantes. Tenu en échec par Lorient, Nantes étend sa mauvaise série à La Beaujoire. Une situation qui agace Antoine Kombouaré. « On n’est pas assez costauds pour tenir un résultat. Cela fait 11 matches qu’on n’a pas gagné à domicile. Oui, il y a un problème. On travaille pour rectifier ça. On sent une fragilité mentale », a-t-il indiqué.













Par Ange A.