PSG Mercato : Nouvelle confidence de Pochettino sur Mbappé

Publié par Ange A. le 19 avril 2021 à 08:30

Kylian Mbappé s’est encore montré décisif dimanche contre l’AS Saint-Étienne. Sa performance a d’ailleurs ravi Mauricio Pochettino. Le coach du PSG s’est de nouveau montré optimiste au sujet de l’avenir de son attaquant.

Mauricio Pochettino insiste pour Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain n’a pas raté l’occasion de revenir à un point du Lille OSC. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (79e, 87e s.p), le PSG est venu à bout de l’AS Saint-Étienne. Satisfait du résultat de la victoire des siens (3-2), Mauricio Pochettino s’est exprimé sur l’avenir du numéro 7 parisien. S’il avait été peu disert sur le cas d’Alessandro Florenzi (courtisé par l’Inter Milan), l’entraîneur parisien a été plus loquace pour le natif de Bondy. Il espère conserver son attaquant, actuel meilleur buteur du championnat avec ses 23 pions. « Je suis quelqu’un d’optimiste, et j’espère que les meilleurs joueurs du club, en l’occurrence ici Kylian, resteront à la maison », a-t-il lâché après la rencontre.

Mbappé botte en touche au sujet de son futur avec le PSG

L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est donné un temps de réflexion avant de lâcher sa réponse au sujet d’une prolongation. Comme Mauricio Pochettino, il a été interrogé sur son avenir. Mais contrairement à son entraîneur, Kylian Mbappé a botté en touche, préférant évoquer l’importance des victoires en cette fin de saison. « Ma réflexion ? Non, on gagne les matches, c’est le plus important », a lancé l’avant-centre du PSG au micro de Canal+. Recruté en 2017, son contrat avec Paris expire dans un an. Il est notamment courtisé par le Real Madrid. Il serait même la priorité de Fiorentino Pérez pour le prochain mercato.