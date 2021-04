PSG Mercato : Real Madrid, la décision de Mbappé est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 10:30

Si Neymar semble déjà d’accord pour prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé, lui, se fait encore attendre. Annoncé comme le grand rêve du Real Madrid, l’attaquant du Paris Saint-Germain est régulièrement annoncé sur le départ pour cet été. Aux dernières nouvelles, le buteur de 22 ans aurait finalement arrêté une décision concernant son avenir.

Le PSG fait le forcing pour Kylian Mbappé

Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco est lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2022. Grand rêve de Florentino Pérez et Zinedine Zidane, Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid selon la presse espagnole. En négociations avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le Champion du monde 2018 ne serait pas vraiment chaud à l’idée de parapher un nouveau bail, à en croire les journaux proches de l’équipe madrilène.

Le Golden Boy 2017 voudrait en effet contraindre le PSG à le vendre cet été afin d’éviter de le laisser filer gratuitement dans un an. De son côté, « le PSG aimerait trouver un terrain d’entente » avec le natif de Bondy, « pouvoir l’annoncer en grande pompe », annonce le quotidien L’Équipe dans son édition du jour. Toujours selon la même source, Mbappé « n’est pas pressé de se déclarer. Il a l’Europe à ses pieds, c’est-à-dire le Real Madrid, Liverpool et Manchester City et il sait que le temps joue en sa faveur.

Les dirigeants du PSG le mesurent aussi. Les coups de fil vers l’entourage de Mbappé se sont ainsi intensifiés ces derniers temps. » Pour convaincre l’ami de Neymar, Al-Khelaïfi serait même prêt à d’importantes concessions financières, notamment une réévaluation salariale substantielle, qui porterait ses émoluments annuels à 30 M€ (contre 25 M€ cette saison). Un forcing qui pourrait finalement avoir son effet.

Kylian Mbappé prêt à dire oui au PSG ?

« On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian n’ont pas d’excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois », lançait Nasser Al-Khelaïfi mardi soir après la qualification du Paris SG en demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et d’après les toutes dernières nouvelles de L’Équipe, le président parisien serait sur le point de gagner son pari avec son buteur français.

En effet, le média sportif explique que le numéro 10 de la sélection de France « aimerait rester un an de plus » au Paris Saint-Germain. L’actuel deuxième du championnat de Ligue 1 voudrait le conserver jusqu’à la Coupe du monde 2022. « Cela suppose que son séjour à Paris s’étire jusqu’en juin 2023 et, par voie de conséquence, qu’il prolonge jusqu’en 2024 afin qu’il ne parte pas libre », précise le quotidien francilien.

Le Real Madrid pourrait donc voir son grand rêve s’envoler une nouvelle fois.