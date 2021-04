Mercato PSG : Un Milanais au Paris SG pour zéro euros ??

Publié par Gary SLM le 21 avril 2021 à 01:26

Le mercato PSG se réchauffe puisque Leonardo, le directeur sportif du club parisien, est sur le point de recruter un joueur du Milan AC gratuitement.

Mercato PSG : Paris a une occasion en or au Milan AC

Leonardo est bien actif à l’approche du mercato estival et ce n’est pas que sur les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Le dirigeant du club de la capitale surveille les meilleures opportunités sur le marché des transferts de l’été prochain. En effet, en plus de surveiller la situation de Lionel Messi au FC Barcelone, Paris cherche à enrôler un joueur évoluant au Milan AC.

Selon Calciomercato, Hakan Calhanoglu, le joueur des Rossoneri, en fin de contrat en juin prochain, serait plus que jamais sur le départ. Les négociations entamées avec ses dirigeants pour la prolongation de son bail n’auraient pas débouché sur un accord. Il devrait donc quitter le club italien en fin de saison sauf extraordinaire retournement de situation.

La bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain dans le pourrissement de ce dossier est que Leonardo garde Hakan Calhanoglu dans son viseur. Le brésilien, bien connu au club italien où il a déjà eu des responsabilités, serait intéressé en cas de son départ de l’AC Milan.

Mercato PSG, un coup à 35M€ qui pourrait être gratuit

Le milieu de terrain offensif de 27 ans a pris de la valeur ces derniers mois. Acheté 23,5 millions d’euros au Bayer Leverkusen, il vaut aujourd’hui 35 millions d’euros, selon le site Transfermarkt. Ce joueur, contre une belle prime à sa signature, pourrait être recruté gratuitement par le brésilien en cas d’accord.