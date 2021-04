Transfert PSG : Un joueur offert par le Real Madrid contre Mbappé ?

Publié par Gary SLM le 21 avril 2021 à 03:40

L’actualité transfert PSG bouillonne au fur et à mesure qu’on approche du mercato estival. Pour recruter Kylian Mbappé qu’il cible depuis plusieurs années déjà, le Real Madrid est prêt à offrir un de ses joueurs importants en plus une forte somme d’argent.

Transfert PSG : Un joueur du Real Madrid vers le Paris SG

Le PSG sera l’attraction du prochain marché des transferts, aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs. Le club parisien lutte présentement pour retenir Neymar Jr, mais aussi Kylian Mbappé. En ce qui concerne l’ attaquant international français, le club de foot de Paris a un peu plus de mal. Alors que l’ancien joueur brésilien du FC Barcelone est annoncé proche d’une signature, l’ex-sociétaire de l’ As Monaco semble focalisé sur la porte de sortie.

Kylian Mbappé a pour club de ses rêves le Real Madrid et pour idole du foot un certain Zinédine Zidane. Facile de comprendre que les différentes parties n’ont nul besoin de se parler pour savoir qu’elles souhaitent collaborer, surtout parce que le buteur parisien est parvenu à se hisser dans le top des joueurs offensifs d'Europe du moment. La direction de l’équipe parisienne a déjà transmis plusieurs propositions de contrat à son joueur pour le faire prolonger, mais sans succès. Face à l’intérêt de l’équipe de Karim Benzema, le club parisien a du mal à convaincre son propre joueur de rester sous son maillot.

Hier mardi 20 avril 2021, la presse espagnole a fait état d’un possible gros échange en préparation entre le PSG et le Real Madrid. Raphaël Varane, le défenseur central français de l’équipe espagnole est à un an de la fin de son contrat. Sans lui avoir proposé un nouveau bail, le club de l’ entraîneur Zinédine Zidane envisagerait de le proposer au Paris SG gratuitement. Ce cadeau devrait aussi être accompagné d’une grosse somme d’argent pour récupérer le buteur Kylian Mbappé.

Raphaël Varane sur sa dernière année au Real Madidr ?

Même si Raphaël Varane visait plutôt l’Angleterre où les prises d’informations de Manchester United, Arsenal FC et Man City circulent dans les cercles de foot, la Ligue 1 et le Paris SG pourraient être la destination que sont prêts à lui faciliter ses dirigeants. L’idée de perdre un attaquant pour récupérer un défenseur est-elle celle de Leonardo, le directeur sportif parisien ? Pas si sur. L’ancien milieu de terrain du PSG et du Milan AC vise une arrivée dans le secteur offensif en cas de départ d’un buteur de Mauricio Pochettino.

Il faut noter que le Paris Saint-Germain cible Lionel Messi qui semblait promis à un départ. C’est probablement en cas de signature d’un attaquant de cette envergure que Kylian Mbappé pourrait être libéré aux merengues. Les rumeurs transfert PSG vont se multiplier d’ici la fin de la saison puisque Leonardo a clairement affirmé que le Paris SG serait candidat sur les dossiers de grands joueurs souhaitant changer de club.

Le dirigeant parisien regarde bien plus vers la Juventus Turin pour Paulo Dybala (auteur de 3 buts en 14 matches de Serie A cette saison) plutôt que vers le Real Madrid pour Raphaël Varane. Le club champion de France en titre cible aussi Memphis Depay, selon la presse espagnole, proche du Barça. Ce dernier a refusé une prolongation de contrat à l’ Olympique Lyonnais. Il sera donc un joueur de foot libre de tout contrat dès les 30 juin 2021.

Les supporters du Paris SG attendent de jubiler pour chaque transfert PSG l'été. Nasser Al-Khelaïfi, qui espérait faire le plein de bons joueurs au mercato d'été, avait lancé que Neymar et Mbappé n'avaient plus de raisons de vouloir quitter le Paris Saint-Germain. C'était après l'élimination du Bayern Munich de l' Uefa Ligue des champions. À l'approche de la coupe du monde Qatar 2022, le président parisien voudrait mettre sur pied une équipe XXL du club de la capitale.