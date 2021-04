FC Nantes Mercato : Une signature à 0€ bientôt officialisée ?

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 05:30

Proche de descendre en Ligue 2, le FC Nantes tente de conserver ses pépites. Aux dernières nouvelles, un jeune milieu de terrain aurait signé son premier contrat professionnel avec les Canaris. Une officialisation devrait survenir sous peu.

Une nouvelle signature dans les tuyaux au FC Nantes

Le FC Nantes a réalisé un mercato low-cost l’été dernier. La direction du FCN a signé des joueurs libres et en fin de contrat. Mais ces arrivées n’ont rien arrangé chez les Canaris qui ont également connus quatre entraîneurs cette saison. Les Jaune et vert sont même proches d’une relégation en Ligue 2. Les hommes d’Antoine Kombouaré pointent à la 19e place à cinq journées de la fin du championnat. Alors que certains joueurs pourraient quitter le club en cas de descente, la direction du FCN commence à assurer ses arrières. Ces dernières semaines, elle a offert des premiers contrats professionnels à certains jeunes. Un milieu de terrain viendrait également de passer pro selon Foot Mercato.

Officialisation imminente pour Gor Manvelyan

Le média spécialisé assure en effet que le FC Nantes a convaincu Gor Manvelyan de prolonger son bail. Meilleur buteur du championnat des U19 la saison dernière avec 17 réalisations (et 8 passes décisives), ce polyvalent milieu de terrain suscitait la convoitise de plusieurs clubs en Europe. Mais au final, le milieu âgé de 19 ans va intégrer l’effectif professionnel de son club formateur la saison prochaine. Jusqu’ici, il s’était entraîné quelques fois avec l’équipe première sans disputer de rencontre officielle. La même source indique que l’officialisation de Manvelyan devrait survenir dans les prochaines heures. Avant lui, Quentin Merlin et Yannis M’Bemba avaient signé pro avec les Canaris. Ouest France indiquait récemment que trois jeunes, dont M’Bemba et Manvelyan, étaient sur le point de passer professionnels à Nantes. Après le milieu, c’est Ryan Sabry (20 ans) qui devrait également franchir le cap avec son club formateur.