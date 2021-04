FC Nantes : Kombouaré donne le ton pour le sprint final

Publié par Ange A. le 19 avril 2021 à 06:30

Battu par Lyon dimanche, le FC Nantes voit ses chances de maintien en Ligue 1 s’amenuiser. Pour autant, Antoine Kombouaré croit toujours aux chances de maintien du FCN. Il l’a rappelé au sortir de la défaite contre l’OL.

Le FC Nantes se rapproche encore de la Ligue 2

Le FC Nantes n’y parvient plus. Depuis son exploit contre le Paris Saint-Germain, Nantes enchaîne les contreperformances en championnat. Dimanche, les Canaris ont concédé leur troisième défaite de rang à domicile face à l’Olympique Lyonnais (1-2). Un revers qui rapproche encore le club de la Ligue 2. Entraîneur du FCN, Antoine Kombouaré a affiché une certaine frustration. Il estime que ses poulains auraient pu réaliser une meilleure performance. Il déplore leur manque de réalisme dans le dernier geste. « Il y a d’abord de la déception, c’est notre troisième défaite consécutive et c’est dur. Et il y a beaucoup de frustration et de regrets […] On est capables de jouer, on produit du jeu. Mais on manque cruellement de confiance dans la finition. J’aimerais qu’on soit efficaces dans les deux surfaces », a noté le technicien kanak cité par L’Équipe.

Après Lyon, Kombouaré n’a plus d’excuse

À cinq journées de la fin du championnat, Antoine Kombouaré estime que le FC Nantes n’a plus droit à l’erreur. Avant-dernier de Ligue 1, le FCN ne va plus se frotter à un gros lors de ses prochaines sorties. Les Canaris vont successivement affronter Strasbourg, Brest, Bordeaux, Dijon et Montpellier. « On n’a plus de joker. Il ne faut pas se voiler la face, on avait des excuses en jouant Rennes et Lyon qui sont plus forts que nous, mais les cinq équipes qui viennent, on doit faire ce qu’il faut pour gagner, on n’a plus aucune excuse », a confié l’entraîneur nantais. Reste maintenant à savoir si son message sera suivi par ses poulains.