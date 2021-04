OL Mercato : Officiel, Juninho a acté une nouvelle signature

Publié par ALEXIS le 22 avril 2021 à 18:25

L’ OL ne veut pas voir l’un de ses joueurs prometteurs sorti de son académie lui échapper. Ainsi, Juninho a été très prompt pour faire signer un premier contrat professionnel à une des pépites ayant fait ses preuves avec la réserve du club rhodanien.

L' OL offre un 1er contrat pro à Kayne Bonnevie

L’ OL a officialisé la signature d’un jeune gardien de but ce jeudi. Il s’agit d’un premier contrat professionnel offert à Kayne Bonnevie, pour une saison, soit jusqu’au 30 juin 2022, à compter du 1er juillet 2021. Le joueur de 19 ans devient ainsi le 4e portier dans la hiérarchie à l’Olympique Lyonnais derrière Anthony Lopes, Julian Pollersbeck et Malcolm Barcola. Il faut noter que le néo-professionnel a intégré le centre de formation des Gones lors de la saison 2016-2017, en provenance de Geldar de Kourou (en Guyane).

Réaction du jeune gardien de but Lyonnais

Dans la foulée de la signature de son nouveau bail, Kayne Bonnevie a livré se premières impressions. « Je ressens beaucoup de joie. J’avais cet objectif de signer un jour professionnel à l’ OL », a-t-il confié sur le site internet du club de Lyon. Après ce nouveau palier franchi, le natif d’Écully espère poursuivre sa progression afin de faire ses premiers pas en Ligue 1. « Je côtoie le groupe pro à l’entraînement et j’espère continuer dans cette voie, progresser, et montrer ce dont je suis capable », a-t-il déclaré. Vu la forte concurrence d’Anthony Lopes et sa doublure Pollersbeck (26 ans) au sein de l’équipe de Rudi Garcia, Kayne Bonnevie va devoir s’armer de courage.