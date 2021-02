OL : Anthony Lopes reçoit un important soutien avant Brest

Publié le 18 février 2021 à 06:00

Critiqué suite à la dernière défaite de l’Olympique lyonnais contre Montpellier, Anthony Lopes garde la confiance de Rudi Garcia. Le coach de l’ OL a pris la défense du portier portugais à la veille du déplacement de Lyon à Brest.

Rudi Garcia vole encore au secours d’Anthony Lopes

Alors que l’Olympique lyonnais retrouve des couleurs cette saison, Anthony Lopes se retrouve sous le feu des critiques. Déjà accablé pour ses sorties aériennes jugées dangereuses, le portier lyonnais est critiqué pour ses erreurs qui coûtent cher. Les dernières en date remontent à samedi lors de la défaite de l’ OL à domicile (1-2) contre le Montpellier Hérault. Avant d’affronter le Stade Brestois ce vendredi, Rudi Garcia est de nouveau monté au créneau pour défendre son poulain. Pour l’entraîneur lyonnais, le gardien portugais est d’un précieux apport dans la saison que le club réalise. « Il nous a fait gagner tellement de points. On a confiance en lui, on lui a dit et répété […] Il a de la bouteille, il est expérimenté, fait partie des meilleurs gardiens de France. Il doit continuer à avoir confiance en lui comme on a confiance, il va nous faire gagner à Brest et tout ira bien », a confié le coach des Gones cité par Foot Mercato.

Un message clair du coach de l’ OL

Pour Rudi Garcia, son dernier rempart ne doit pas être tenu pour seul responsable en cas de contreperformance. Tout le groupe doit se sentir concerné selon l’entraîneur de l’ OL. « On a besoin que tout le monde, pas que notre gardien, fasse le moins d’erreurs possible […] Quand on ne peut pas gagner, il faut être capable de pas perdre. C’est autant dû à un manque d’efficacité offensive qu’à qu’une erreur d’Antho », a poursuivi le tacticien rhodanien. Défait par le MHSC lors de la dernière journée, Lyon aura à cœur de renouer avec la victoire à Brest. Un succès permettrait aux Gones de prendre provisoirement la première place du championnat. Le leader lillois et son dauphin parisien ne seront pas de sortie avant dimanche.













Par Ange A.