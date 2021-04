PSG Mercato : 1M€, Leonardo débusque une affaire en or !

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 15:10

Si les dossiers Neymar et Kylian Mbappé constituent la priorité absolue, Leonardo n’oublie pas pour autant l’avenir du PSG. Le directeur sportif du club de la capitale française aurait ainsi les yeux tournés vers un jeune talent du championnat italien.

Leonardo aurait trouvé un nouveau joueur en Serie A

A un an de la fin de leur aventure avec le Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé n’ont toujours pas paraphé de nouveaux contrats. Si la tendance est plus à l’optimisme en ce qui concerne la star brésilienne de 29 ans, l’attaquant international français, lui, n’a pas encore donné de réponse à la direction du Paris Saint-Germain. Avec la menace du Real Madrid, les dirigeants parisiens veulent donc absolument boucler l’avenir de Mbappé avant de songer à un autre dossier lors de la période de recrutement de l’intersaison.

Cependant, Leonardo se montrerait bien actif sur certaines autres affaires en coulisses. En effet, d’après les informations du Daily Mail, le patron du recrutement du PSG aurait notamment trouvé un nouveau joueur à recruter en Italie. Grand fan de la Serie A, le successeur d’Antero Henrique serait très intéressé par le profil de Martin Satriano. Mais il va devoir faire face à une rude concurrence pour la petite merveille de l’Inter Milan.

PSG Mercato : Grosse bataille à venir pour Martin Satriano ?

Âgé de 18 ans, Martin Satriano n’a toujours pas évolué avec l’équipe première de l’Inter Milan, mais a inscrit cette saison 6 buts en 16 matchs de Primavera. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, le jeune colombien ne sera pas retenu à l’issue de la saison si un club venait à mettre une enveloppe confortable sur la table des négociations.

Cependant, si Leonardo envisageait de profiter de la situation financière fragile du club lombard, qui sera obligé de vendre cet été pour faire baisser le prix du natif de Montevideo, il devra d’abord se défaire du RB Leipzig, Manchester City, Arsenal et Chelsea, eux aussi, sur les rangs pour tenter de récupérer Martin Satriano. Évalué à moins d’un million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le jeune avant-centre pourrait finalement coûter plus cher dans les mois à venir.