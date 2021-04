PSG Mercato : Leonardo proche de boucler un dossier exemplaire

Publié par JEAN-LUC D le 16 avril 2021 à 01:05

Leonardo s’active déjà en coulisses avant l’ouverture du prochain mercato estival. Aux dernières nouvelles, le directeur sportif du PSG serait passé à l’offensive pour boucler rapidement un dossier exemplaire.

Le PSG ne veut plus perdre ses titis

« Je ressens beaucoup de joie, d'émotions. Ç'a été un match difficile, on a perdu, mais la prestation est aboutie, avec une grande performance de l'équipe dont je suis très fier (…) C'est fort d'avoir des titis parisiens comme Dagba ou moi. Ça montre que l'âme et les valeurs du club sont là. Colin a réalisé une grande rencontre ce soir. Nous avons grandi depuis deux ans, et on grandit encore. J'en suis la preuve », a déclaré Presnel Kimpembe, mardi soir, après la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Pur produit du centre de formation du PSG, le vice-capitaine de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino apporte la preuve à sa direction que leurs pépites peuvent parfaitement s’intégrer et réussir dans le club. Un message très bien compris par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qui veulent désormais conserver les plus talentueux de leurs titis. D’ailleurs, la décision prise par le PSG pour le jeune Édouard Michut en est bien la preuve.

Le PSG veut blinder Édouard Michut

En effet, depuis l'avènement de Mauricio Pochettino, Édouard Michut est régulièrement appelé dans le groupe professionnel du Paris Saint-Germain. L’entraîneur argentin apprécie son profil et lui a déjà offert ses premières minutes en Ligue 1 lors de la victoire contre Dijon (0-4) en février dernier. Une régularité dans le groupe pro que la direction parisienne s’apprête à récompenser puisque selon le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, « le PSG a proposé une prolongation de contrat à Édouard Michut (2003). Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain, apparu en L1 face à Dijon, a une proposition jusqu’en 2025. »

Après avoir perdu Kingsley Coman, Tanguy Kouassi, Dan-Axel Zagadou et bien d’autres, le Paris SG ne veut plus voir ses meilleurs jeunes aller briller sous d’autres cieux.