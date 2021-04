PSG Mercato : Le Barça prépare un coup sensationnel à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 23:00

Après l’été 2017 et le transfert de Neymar, le Barça pourrait finalement prendre sa revanche sur le PSG. Alors que le mercato estival n’ouvre ses portes que le 9 juin prochain, les dirigeants barcelonais s’activeraient déjà pour frapper un gros coup dans la capitale française.

Le PSG sur le point de perdre l’une de ses pépites ?

Si Josep Maria Bartomeu a échoué à faire très payer au Paris Saint-Germain l’affront de l’été 2017 et le paiement des 222 millions d’euros de la clause libératoire de Neymar, Joan Laporta pourrait prendre une petite revanche sur Nasser Al-Khelaïfi lors de la prochaine fenêtre de recrutement. Il faut dire que ces dernières saisons, le PSG a vu plusieurs de ses jeunes talents aller éclore sous d’autres cieux, notamment Kingsley Coman et Tanguy Kouassi (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ou encore Adil Aouchiche (AS Saint-Étienne). Et c’est justement là que le FC Barcelone voudrait écoeurer les Parisiens.

Ruiz-Atil négocie pour retourner au Barça

En effet, d’après les informations relayées par le média ESPN, les dirigeants du club espagnol seraient en pleines négociations pour rapatrier Kays Ruiz-Atil. Arraché à la Masia par le PSG en juillet 2015, le milieu relayeur de 18 ans refuse de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Une occasion que les Blaugranas voudraient saisir pour récupérer leur ancienne pépite. Un intérêt qui plairait énormément à Kays Ruiz-Atil, enchanté de retrouver un club qu’il a quitté il y a 6 ans.

Annoncé récemment du côté de l’OGC Nice, l’international français des moins de 19 ans pourrait finalement décliner l’offre des Aiglons et retourner gratuitement en Liga. Toujours selon le média sportif américain, plusieurs autres grands clubs européens seraient aussi intéressés par le milieu relayeur réputé pour sa finesse technique et son sens du jeu. Pour rappel, Chelsea a été cité sur les rangs du joueur du PSG à plusieurs reprises dans le passé.