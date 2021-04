OM Mercato : Le PSG prêt à faire un mauvais coup à Longoria ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2021 à 19:38

Et si le Classico entre le PSG et l’ OM se transposait sur le marché des transferts cet été ? En tout cas, le directeur sportif parisien, Leonardo, surveillerait de très près la priorité estivale de Pablo Longoria, le président de la formation marseillaise.

OM : Arkadiusz Milik finalement vers le PSG ?

C’est la grosse information de ce dimanche. Alors que l’Olympique de Marseille fait tout son possible pour convaincre Arkadiusz Milik de rester définitivement sur la Canebière, le Paris Saint-Germain aurait un oeil sur l’attaquant polonais. En effet, d’après les renseignements de Tuttosport, Leonardo et Mauricio Pochettino se seraient accordés sur le nom de l’actuel numéro 9 de l’OM dans la perspective de la prochaine période des transferts.

Le média italien assure que les dirigeants du PSG seraient prêts à transmettre une proposition à Arkadiusz Milik si Leonardo venait à ne pas convaincre Everton de céder Moise Kean et que Mauro Icardi quittait effectivement la capitale française à l’issue de la saison. Avec la crise financière qui secoue le monde du football depuis l’avènement du Covid-19, la direction estimerait que le rapport qualité-prix du joueur de 27 ans est des plus intéressants et mérite d’être étudié.

Un départ déjà acté pour Arkadiusz Milik ?

Prêté pour deux saisons avec option d'achat par le SSC Naples, Arkadiusz Milik disposerait en effet d'un gentleman agreement pour un départ contre 12 millions d'euros, s'il souhaite rejoindre une autre formation à la fin de cette saison. Et à en croire Calciomercato, la tendance actuelle irait plutôt vers un départ de l’international polonais. Le site transalpin explique que même si rien n’est encore acté entre l’Olympique de Marseille et le clan Milik, Pablo Longoria ne devrait pas forcément s'opposer à un départ du natif de Tychy.

Tuttosport précise également que le Borussia Dortmund, Arsenal, l'Atlético Madrid, la Juventus Turin et l'Inter Milan seraient aussi sur les rangs pour tenter de récupérer le protégé de Jorge Sampaoli.