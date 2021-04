FC Nantes : Le message fort de Castelletto pour le maintien

Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2021 à 21:00

Jean-Charles Castelletto et le FC Nantes se sont offert un sacré bol d’air en s’imposant 2-1 face au RC Strasbourg ce dimanche, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Désormais 18e et donc barragiste, le FC Nantes a encore ses chances pour le maintien. À la fin du match, le défenseur nantais a livré ses impressions.

Jean-Charles Castelletto confiant pour le maintien du FC Nantes

Un calendrier plus favorable au FC Nantes ?







Grâce à des buts deet Ludovic Blas, le FC Nantes quitte la 19e place et occupe désormais le 18e rang du classement de Ligue 1, à quatre journées de la fin du championnat. Cette sixième victoire de la saison offre une véritable bouffée d’oxygène aux Canaris dans la course au maintien. Surtout que les Nantais ont su profiter de la défaite de Nîmes à Lens pour se positionner dans la zone de barragiste. À l’issue de la rencontre et de cette précieuse victoire, le défenseura ouvertement évoqué le sprint final et la rude bataille pour le maintien.« Cette victoire fait vraiment du bien. On a gagné au mental, de toute façon, pour nous, c'était trois points ou rien. Ça va indéniablement nous faire du bien, beaucoup de bien. On croit plus que jamais au maintien en Ligue 1, on regarde d'ailleurs au-dessus de nous. Avec cette victoire, on revient d'ores et déjà sur le Nîmes Olympique. On ne lâche rien et on va tout faire pour recoller. On ne va pas descendre en fin de saison », a déclaré le joueur de 26 ans.Avec 31 points chacun, le FC Nantes (18e) et le Nîmes Olympique (19e) vont se lancer à la poursuite du FC Lorient (17e) pour espérer un maintien direct ou passer par les barrages en fin de saison. Dans cette course folle pour éviter la relégation, l’équipe entraînée par Antoine Kombouaré affrontera successivement Brest, Bordeaux, Dijon et Montpellier pour les quatre dernières journées du championnat. Le Nîmes Olympique sera opposé à Reims, Metz, Lyon et Rennes. Le FC Lorient, lui, devra défendre sa 17e place face à Angers, Lyon, Metz et Strasbourg. Un calendrier donc favorable aux Canaris.