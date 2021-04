Arsenal : Le club londonien en passe d'être racheté !

Publié par Melvin le 26 avril 2021 à 13:49

Encore défait sur leur pelouse par Everton (1-0), Arsenal vit l'une des saisons les plus difficiles de son histoire. Déjà dans le viseur des supporters depuis quelques saisons, les dirigeants du club Londonien n'ont pas arrangés leur cote de popularité avec leur intention de participer à la Super League. Les supporters des Gunners se sont une nouvelle fois rassemblés ce samedi, pour réclamer le départ de l'actuel propriétaire Stan Kroenke.

De Spotify à Arsenal pour Daniel Ek !

Et il se pourrait bien que ces derniers soient entendus. En effet, le club londonien serait dans le viseur de Daniel Ek. Le fondateur de la plateforme musicale Spotify est un grand fan des Gunners. Ce dernier a annoncé sa volonté de racheter le club sur son compte twitter. « Si KSE (Kroenke Sports and Entertainment ) souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de me lancer dans la course », a-t-il-indiqué dans un tweet. De plus, le Telegraph annonce que le Suédois a déjà transmis une offre au propriétaire américain. Et il se pourrait bien que l'homme d'affaires scandinave, dont la fortune est évaluée à 5 milliards de dollars selon Forbes, se soit trouvé des soutiens de poids dans sa quête.

Une offre soutenue par trois légendes d'Arsenal !

Si la position de l'actuel propriétaire est de ne pas vendre, trois anciens joueurs ayant marqué l'histoire du club pourraient faire plier l'Américain. En effet, si Daniel Ek reprend le club, Thierry Henry, Patrick Vieira ou encore Denis Bergkamp devraient intégrés le futur organigramme du club Londonien. Thierry Henry n'a jamais caché son envie d'entraîner Arsenal un jour. Meilleur buteur de l'histoire du club avec 228 réalisations, l'ex-entraîneur de l'AS Monaco aspire à aider son club de coeur à retrouver son plus haut niveau. Arsenal n'a plus connu le succès en Premier League depuis 2004, une éternité pour les supporters des gunners. L'heure du changement est peut-être arrivée pour le club Londonien.