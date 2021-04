Stade Rennais Mercato : Une signature officialisée à Rennes

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 19:01

À la lutte avec le RC Lens (5e) et l’Olympique de Marseille (6e) pour une place européenne à la fin de la saison, le Stade Rennais prépare déjà l’avenir. Alors que le marché des transferts n’ouvre ses portes que le 9 juin, le club breton a officialisé ce mardi une signature pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Warmed Omari prolonge au Stade Rennais jusqu’en 2024

Pur produit du centre de formation du Stade Rennais, Warmed Omari a toute la confiance du club et du staff technique. En effet, après avoir signé son premier contrat professionnel en juin 2020 jusqu’en 2023, le défenseur central de 21 ans vient de se voir offrir un nouveau bail d’une saison supplémentaire. Le jeune joueur est ainsi désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2024. Via un communiqué publié sur son site officiel, le club entraîné par Bruno Genesio a annoncé la bonne nouvelle à ses supporters.

« En juin 2020, Warmed Omari signait son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais F.C. Ce mardi, le défenseur de 21 ans l’a prolongé jusqu’en 2024 (…) Une récompense de plus pour le natif de Bandraboua, à Mayotte », écrit le SRFC.

Warmed Omari savoure après sa prolongation

Warmed Omari n’a pas caché sa joie après la signature de son nouvel engagement avec le Stade Rennais. « Je suis très content. Le club m’a fait confiance pendant une période difficile pour les jeunes. J’ai pu montrer à l’entraînement ce que je savais faire. J’ai appris et je vais encore apprendre. Avoir fait partie du groupe pendant la Ligue des Champions a été une belle aventure. Ça a été une bonne chose pour tous les jeunes qui ont côtoyé les professionnels durant cette période. On apprend tous les jours, sur la préparation des matchs notamment.

Ça va me permettre d’être un joueur du Stade Rennais F.C. pour encore trois ans. Le club m’a apporté énormément et j’espère lui apporter beaucoup lors des prochaines années. On peut voir que le club fait confiance à ses jeunes, comme dimanche dernier avec Lesley Ugochukwu et Matthis Abline. On peut rêver et se dire qu’un jour, ce sera notre tour », a expliqué le jeune protégé de Bruno Genesio.

Remplaçant lors de la double confrontation contre Chelsea en Ligue des Champions cette saison, le défenseur rennais était aussi dans le groupe retenu par Genesio lors de la démonstration contre Dijon FCO (5-1), à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Même s’il n’est pas entré en jeu, Omari a la confiance de ses dirigeants et enchaîne les entraînements avec l’équipe première cette année, et donc satisfait aux exigences du staff rennais.