PSG : Mbappé de retour contre City, la réponse de Pochettino

Publié par Ange A. le 01 mai 2021 à 22:15

Touché au mollet, Kylian Mbappé a manqué la réception du RC Lens ce samedi au Parc des Princes. Après la victoire du PSG (2-1), Mauricio Pochettino s’est prononcé sur la présence de son attaquant mardi contre Manchester City.

Le PSG domine Lens avant de retrouver City

Défait par Manchester City en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire ce samedi en championnat. Le PSG a dominé le RC Lens (2-1) au Parc des Princes. La rencontre comptait pour la 35e journée de Ligue 1 Conforama. Pour cette affiche, Mauricio Pochettino s’est passé de certains cadres dont Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa. En leur absence, Marquinhos (33e) et Neymar Jr (59e) ont permis aux Parisiens de l’emporter. Ignatius Ganago a sauvé l’honneur pour les Sang et Or juste après l’heure de jeu (61e). Grâce à ce succès, Paris se rassure avant de retrouver Manchester City mardi. Pour ce choc, Mauricio Pochettino espère aligner son champion du monde.

L’optimisme de Pochettino pour Kylian Mbappé

Après la rencontre, le coach du Paris Saint-Germain a évalué les chances de participation de Kylian Mbappé contre les Citizens. « Je suis toujours optimiste. Nous pensons qu’il sera là. On verra comment ça évolue. Nous déciderons avant le match, mais je suis optimiste », a déclaré Mauricio Pochettino au micro de Canal +. Pour rappel, le PSG doit s’imposer avec un minimum de deux buts pour écarter les hommes de Pep Guardiola. Pour cette rencontre à l’Etihad Stadium, le club francilien sera notamment privé d’Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais avait été expulsé au Parc des Princes après un tacle non-maîtrisé sur Ikay Gündogan. Comme Paris, City s’est donné confiance ce samedi en s’imposant sur la pelouse de Crystal Palace (1-2). Le coach des Skyblues a préservé de nombreux cadres en vue de la réception du PSG.