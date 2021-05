Man City PSG : Bluff ou blessure, Guardiola doute p avec Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 04 mai 2021 à 14:25

Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, n’a pas caché son inquiétude sur la santé physique de Kylian Mbappé et sa présence dans son équipe pour affronter Manchester City en demi-finale retour de l' Uefa Ligue des Champions. Pep Guardiola, le coach des Citizens, a été interrogé sur le sujet.

Pochettino ne sait pas si Mbappé sera apte pour Man City

Touché au mollet droit lors de la demi-finale de Champions League aller perdue contre Manchester City (1-2), Kylian Mbappé n’est pas certain de fouler la pelouse de l’Etihad Stadium pour la manche retour de ce choc européen. Forfait samedi contre le RC Lens, l’international français souffre d'une contracture qui le maintien dans un état peu rassurant au point de défier les anglais ce soir. Son entraîneur Mauricio Pochettino n’a d'ailleurs pas nié que son buteur de 22 ans pourrait être le grand absent de cette grande soirée de Ligue des Champions.

« Il démarrera par une session individuelle aujourd'hui. On va le tester. Il nous reste un jour pour décider s'il jouera demain. On doit l’évaluer aujourd’hui. Il va faire un entraînement individuel, pour voir comment il est et s’il est disponible ou pas pour demain. On va voir ce soir et ensuite, on prendra la décision. Inquiet ? Bien sûr, on veut tous les joueurs en forme et disponibles pour jouer. On va voir dans les prochaines heures », a expliqué Pochettino. Une sortie à laquelle Pep Guardiola ne semble pas vraiment croire.

La grande annonce de Guardiola sur Kylian Mbappé

Pep Guardiola était lui aussi devant la presse hier pour évoquer le match contre le Paris Saint-Germain. Si les médias français et Pochettino ont des doutes sur la participation de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco à la demi-finale retour de Ligue des Champions, l’entraîneur de Manchester City, lui, espère voir le meilleur buteur de la Ligue 1 l. Il croit même que le champion du monde 2018 sera bel et bien de la partie.

« Est-ce que Mbappé va jouer ? Absolument. Il va jouer et j'ai hâte de voir ça. Pour le football, pour le match lui-même, j'espère qu'il pourra jouer », a déclaré Guardiola. Rendez-vous dans quelques heures pour savoir si l’enfant de Bondy tiendra effectivement sa place contre les Skyblues.