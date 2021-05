PSG : Pochettino confirme la tendance pour Mbappé contre City

Publié par JEAN-LUC D le 04 mai 2021 à 06:00

À la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le PSG, l’inquiétude grandit autour de la santé physique de Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de son attaquant de 22 ans.

Pochettino ne cache pas son inquiétude pour Mbappé

Laissé au repos samedi contre le RC Lens, lors de la 35e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé souffre d'une contracture au mollet droit contractée mercredi dernier durant la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City. Et à la veille de la manche retour de ce choc européen, l’état de santé de l’international français n’inspire toujours pas confiance du côté de la capitale. D’ailleurs, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, n’a pas dit le contraire devant les journalistes venus l’écouter ce lundi à l’Etihad Stadium.

« Il démarrera par une session individuelle aujourd'hui. On va le tester. Il nous reste un jour pour décider s'il jouera demain », a d’abord lancé le coach argentin avant d’expliquer plus clairement ce qu’il en est exactement de son meilleur atout offensif. « On doit l’évaluer aujourd’hui. Il va faire un entraînement individuel, pour voir comment il est et s’il est disponible ou pas pour demain. On va voir ce soir et ensuite, on prendra la décision. Inquiet ? Bien sûr, on veut tous les joueurs en forme et disponibles pour jouer. On va voir dans les prochaines heures », a expliqué Pochettino.

Des propos qui confirment les doutes évoqués ce lundi par plusieurs médias hexagonaux. Toutefois, le successeur de Thomas Tuchel n’est pas du tout inquiet s’il devait se passer du meilleur buteur de la Ligue 1 contre le tout nouveau champion d’Angleterre.

Qui pour remplacer Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG ?

Poursuivant sa conférence de presse, Pochettino a assuré qu’en cas de forfait de l’ancien avant-centre de l’ AS Monaco, le PSG dispose d’un banc assez fourni pour battre Manchester City et accéder à la finale de la Ligue des Champions.

« On a un gros effectif, tous les joueurs peuvent bien faire le boulot. Si Kylian n’est pas disponible, l’équipe a les outils et la qualité pour essayer de gagner, ce qui est l’objectif », assure l’ancien entraîneur de Tottenham. En effet, en cas d’indisponibilité de l’enfant de Bondy, le Paris SG pourra compter sur la présence de Mauro Icardi et Moise Kean pour tenter de renverser la vapeur à City.