PSG Mercato : Officiel, le Paris SG annonce un premier départ !

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2021 à 14:06

À quelques semaines de la fin du championnat et de l’ouverture du mercato estival, les lignes bougent déjà au PSG. Le club de la capitale vient en effet d’annoncer un premier départ pour cet été.

Al-Khelaïfi et Leonardo veulent opérer un changement

Le Paris Saint-Germain ne disputera pas une seconde finale de Ligue des Champions. Les hommes de Mauricio Pochettino ont été éliminés à l’étape des demi-finales par Manchester City après ses victoires à l’aller (2-1) comme au retour (2-0). Désormais concentrés sur l’avenir, le président Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif Leonardo veulent du changement pour la saison prochaine. Si plusieurs noms ronflants et de jeunes talents sont annoncés pour venir renforcer l’effectif parisien, les dirigeants réfléchissent aussi à une réorganisation de l’organigramme du club. Et ce vendredi, une première décision importante vient d’être officialisée par le Paris Saint-Germain.

Le PSG annonce le départ de Jérôme Touboul

Le Paris SG a annoncé ce matin un départ au sein de son organigramme. En effet, le champion de France en titre a officiellement confirmé que son directeur de la communication sportive, Jérôme Touboul, quittera son poste le 31 mai prochain.

« Arrivé au Paris Saint-Germain en mai 2015, Jérôme Touboul quittera son poste de directeur de la Communication sportive le 31 mai prochain. Nous tenons à remercier Jérôme pour sa contribution active à l’exposition et à la valorisation médiatique du club, de ses sections sportives professionnelles comme de ses centres de formation, ainsi que pour son approche éditoriale ambitieuse. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets », a écrit le PSG sur son site officiel.

Si l’été s’annonce agité du côté de la capitale, c’est bien dans les bureaux que le changement annoncé a commencé. En attendant l’arrivée prochaine de joueurs pour renforcer l’équipe de Pochettino.