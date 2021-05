LOSC Mercato : Letang drague un milieu de terrain néerlandais

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2021 à 15:40

Le LOSC est à deux journées d’un sacre en Ligue 1. Cette belle performance met en péril l’effectif Lillois puisque de nombreux joueurs sont courtisés par de grands clubs. Olivier Letang, le président du club Lille LOSC a donc identifié un milieu de terrain néerlandais pour compenser un éventuel départ à ce poste.

Le LOSC surveille Abdou Harroui

Christophe Galtier et ses hommes ont fait un pas de plus vers le titre de champion de France après leur précieuse victoire sur le terrain du Racing Club de Lens vendredi, à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Alors que son équipe se bat sur les terrains, le président de Lille OSC, lui, prépare déjà son mercato estival. Et d’après les informations relayées ces dernières heures par France Football, Olivier Letang apprécie énormément le profil du milieu de terrain du Sparta Rotterdam, Abdou Harroui.

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, les Dogues surveillent le joueur de 23 ans depuis plusieurs mois. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu international espoir néerlandais est également ciblé par plusieurs autres grands clubs européens.

Abdou Harroui au LOSC la saison prochaine ?

L’Équipe a récemment révélé que les dirigeants du LOSC vont devoir trouver 95 millions d’euros pour équilibrer les comptes du club et éviter ainsi des sanctions de la DNCG. Même si une qualification à la prochaine Ligue des Champions et un joli contrat de droits télés peuvent permettre de faire baisser la note, Olivier Letang et ses collaborateurs vont être obligés de vendre certains joueurs cet été. Aucun nom n'est encore avancé, mais le journal sportif assure que Sven Botman, Mike Maignan, Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Yusuf Yazici, les grosses valeurs marchandes de l'effectif de Lille OSC, peuvent être placés sur le marché à la fin de la saison.

Les pensionnaires du Domaine de Luchin auront donc besoin de renforts, mais à moindre coût. Abdou Harroui est donc un bon coup pour Letang puisque le site spécialisé Transfermarkt pense que 3,5 millions d’euros peuvent suffire pour boucler son dossier.