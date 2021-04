LOSC Mercato : Mike Maignan déjà d'accord avec l’AC Milan ?

Publié par ALEXIS le 24 avril 2021 à 18:31

Mike Maignan est fort probablement en train de jouer sa dernière saison au LOSC. Il est courtisé par plusieurs clubs, dont l’AC Milan. Le club lombard se serait déjà mis d’accord avec le gardien de but pressenti au poste de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat en juin. La durée de son contrat et son salaire sont même dévoilés.

LOSC : Mike Maignan, 5 ans et 3 M€ de salaire

Mike Maignan, dernier rempart du LOSC, est la priorité de l’AC Milan qui cherche le successeur de Gianluigi Donnarumma dont le contrat expire le 30 juin 2021. Décisif avec les Dogues, actuels leaders de la Ligue 1, le portier de 25 ans devrait faire l’objet de plusieurs offres lors du mercato d’été. Avant l’ouverture du marché estival, les Rossoneri auraient pris une longueur d’avance sur la piste menant vers le N°16 de Lille OSC. D’après les révélations de la Gazzetta dello Sport, les décideurs du club lombard sont tombés d’accord avec le gardien de but des Tricolores. Le quotidien sportif transalpin croît savoir que l’AC Milan a proposé un contrat de 5 ans à Mike Maignan, pour un colossal salaire estimé à 3 M€ net par saison, soit le double de ce qu’il perçoit en ce moment au LOSC.

Un transfert à 25 M€ ?

La source ne s'est pas avancée sur les contacts avec le club nordiste et sur le tarif exigé. Toutefois, pour recruter le gardien de but natif de Cayenne, ses prétendants devront débourser 25 M€ si l’on se fie à sa valeur actuelle sur le marché des transferts, selon Transfermarkt. Mike Maignan a disputé 33 matchs avec les Lillois cette saison. Il a concédé seulement 20 buts et a réussi 18 clean sheet. Si l’équipe de Christophe Galtier est en tête du championnat et créditée de la meilleure défense, elle doit cette performance à son dernier rempart, en grande partie.