ASSE Mercato : Un cadre de Puel jette un gros froid sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2021 à 19:43

Le maintien de l’ ASSE désormais assuré, Claude Puel et ses joueurs peuvent songer plus à l’avenir. C’est le cas de cet attaquant stéphanois qui s’est prononcé sur ses plans pour le futur.

Denis Bouanga fait le point sur sa situation à l’ ASSE

Sous le feu des criques pour son faible rendement et sa saison mitigée, Denis Bouanga est revenu sur ses doutes et ses ambitions pour la fin de saison avec l’AS Saint-Étienne. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 33 matches de Ligue 1, l’international gabonais ne compte pas terminer sa carrière à Saint-Étienne. Arrivé durant l’été 2019 en provenance de Nîmes Olympiques pour 4,5 millions d’euros, l’ailier de 26 ans est lié aux Verts jusqu’en 2023, mais espère un jour partir pour l’étranger pour découvrir autre chose, lui qui ne connaît que le championnat français depuis 2014 et son passage à Lorient.

« Pourquoi pas un jour découvrir un championnat étranger... Après j'ai surtout envie de rattraper cette saison morte pour moi. C’est l'ambition que je me donne de rattraper, enfin, surtout effacer, cette saison avant de penser à autre chose. Découvrir autre chose pourquoi pas, mais pas maintenant en tout cas », a expliqué le compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang dans une interview accordée à à France Bleu Saint-Étienne Loire. Cela tombe puisque le protégé de Claude Puel aurait déjà une piste dans un autre championnat.

ASSE Mercato : Denis Bouanga en route pour la Grèce ?

Élément clé du système de jeu de Claude Puel, Denis Bouanga peut s’envoler pour la Grèce dès cet été s’il le souhaite. En effet, d’après les informations du quotidien grec Sportday, les dirigeants de l’Olympiakos surveillent l’attaquant stéphanois depuis de longs mois. En quête de renforts pour la saison prochaine, l’actuel leader de la Superleague est intéressé par le profil de Bouanga et n’exclut pas de lancer une offensive pour tenter de le recruter au mercato estival. En cas d’accord, le natif du Mans retrouverait son ancien coéquipier de l’ ASSE, Yann M'Vila, à Olympiakos.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, une vente de Denis Bouanga pourrait rapporter jusqu’à 6 millions d’euros au club ligérien. Reste maintenant à savoir si le milieu de terrain offensif de l’AS Saint-Étienne veut faire le grand saut vers l’étranger dès cet été.