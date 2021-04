ASSE : Claude Puel défend Denis Bouanga des critiques

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 23:50

Denis Bouanga n’est plus décisif comparativement à sa première saison à l’ ASSE. Il est très critiqué pour ses performances en dents de scie. Claude Puel l’a défendu malgré tout contre les critiques, en conférence de presse, avant le match si important contre le Nîmes Olympique, dimanche (17h05) aux Costières.

ASSE : Bouanga « a toutes les qualités de l'attaquant »

Les supporters de l’ASSE veulent retrouver le Denis Bouanga (26 ans) de la saison dernière. L’attaquant des Stéphanois avait marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives en 26 apparitions en Ligue 1, lors de la saison écourtée par la pandémie de covid-19. Pendant l'exercice actuel, il a inscrit 5 buts et offert 3 passes décisives en 29 matchs de championnat disputés. Avant le match de la 31e journée contre son ancien club, le Nîmes Olympique, l'international gabonais bénéficie du soutien de Claude Puel. Ce dernier l’a défendu des critiques de ses détracteurs. « Denis a toutes les qualités de l'attaquant. Il est capable de répéter les efforts à haute intensité », a-t-il souligné face aux médias, ce vendredi.

Conseil de Puel à l'attaquant gabonais

Parlant de la confiance du coach et manager général de l’ ASSE à Denis Bounaga, elle ne souffre d’aucun doute. Pour preuve, il a été titulaire 24 fois en 29 apparitions en L1 cette saison. Claude Puel espère revoir le polyvalent ailier à son meilleur niveau. Mais pour y parvenir, ce dernier « a besoin de retrouver plus de spontanéité dans son jeu et aussi de faire les bons choix, selon les zones du terrain dans lesquelles il se trouve ». À noter que les Verts et les Crocos sont à la lutte pour le maintien dans l'élite. Les Stéphanois sont 16es avec 4 points de plus que les Nîmois, 18es et donc barragistes, à 8 journées de la fin du championnat.