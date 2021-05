LOSC : Galtier reçoit un avertissement avant Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 10 mai 2021 à 08:30

Victorieux du derby contre le RC Lens, le LOSC reçoit l’AS Saint-Étienne lors de sa prochaine sortie. Fort de son succès contre l’Olympique de Marseille, Claude Puel a adressé un message au leader du championnat avant cette confrontation.

Après Marseille, Claude Puel attaque déjà Lille

L’AS Saint-Étienne va finir la saison invaincue face à l’Olympique de Marseille. Dimanche, l’ASSE a dominé l’OM sur le plus petit des scores à Geoffroy-Guichard grâce à Arnaud Nordin (43e). À l’aller au Vélodrome en septembre, le club ligérien était allé s’imposer sur le score de deux buts à zéro. Contre le club phocéen, les Verts ont confirmé leur bel état de forme actuelle et peuvent toujours terminer dans la première moitié du classement. S’il est satisfait de la prestation de ses poulains contre Marseille, Claude Puel est déjà tourné vers le prochain choc contre le LOSC, actuel leader du championnat. « On a simplement envie de remporter des matches en relevant de nouveaux challenges. On est dans la compétition permanente. Quoi de mieux que ce déplacement à Lille pour rester motivés et concentrés », a lâché le technicien castrais après le succès des siens.

LOSC – ASSE, un choc qui promet

Le Lille OSC reçoit l’AS Saint-Étienne dimanche en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Pour le LOSC, il sera question d’enchaîner avec la victoire pour se rapprocher du titre. Les Dogues comptent trois points d’avance sur le Paris Saint-Germain, leur dauphin. En cas de succès contre les Verts et un nouveau faux pas du PSG, le club nordiste pourrait même être sacré. Mais la tâche s’annonce ardue contre des Stéphanois obstinés à « relever de nouveaux challenges » en cette fin de saison. Officiellement maintenus, les hommes de Claude Puel pointent désormais à la 11e place de Ligue 1 après avoir longtemps flirté avec la zone de relégation.