OM : Jorge Sampaoli hausse le ton après la défaite contre l'ASSE

Publié par Ange A. le 10 mai 2021 à 00:00

L’Olympique de Marseille a raté une belle opportunité de se rapprocher de la Ligue Europa. Dimanche, l’ OM s’est incliné (1-0) sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. De quoi irriter Jorge Sampaoli qui s’est exprimé après la rencontre.

L’ OM rate l’occasion d’écarter Lens

Énorme coup d’arrêt pour l’Olympique de Marseille. L’ OM a vu sa série de cinq matchs sans défaite s’estomper contre l’AS Saint-Étienne dimanche à Geoffroy-Guichard. Les Olympiens se sont inclinés sur le plus petit des scores lors de cette affiche comptant pour la 36e journée de Ligue 1. La délivrance côté stéphanois est venue d’Arnaud Nordin (43e). Suite à ce revers, Marseille manque l’occasion de distancer le RC Lens (6e) et le Stade Rennais (7e) dans la course à la dernière place qualificative pour la Ligue Europa. Le club phocéen compte le même nombre de points que le club artésien, défait vendredi par le Lille OSC (0-3). Jorge Sampaoli n’a pas manqué d’exprimé son courroux après la prestation des siens. Le coach marseillais sait qu’une défaite pareille peut coûter cher en cette fin de saison.

Le mot d’ordre de Sampaoli après la défaite contre Sainté

Le coach de l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié la première mi-temps de ses poulains. Il estime que ce premier acte a été pauvre. « La première mi-temps a été pauvre, on a surtout perdu sur cette première période », a déclaré l’Argentin en conférence d’après-match. Au sortir de cette défaite, Jorge Sampaoli a rappelé les siens à l’ordre, surtout au moment où l’ OM lutte pour une place en Coupe d’Europe. « Quelles que soient les circonstances de chacun, l’équipe doit avoir conscience du fait qu’on arrive à la fin de la saison et, quelles que soient les circonstances individuelles, on doit jouer le futur du club. On n’est pas dans l’intérêt personnel, mais dans l’intérêt de l’équipe. Si on veut jouer l’Europe, c’est de la responsabilité de chacun », a-t-il poursuivi. Reste maintenant à savoir si son message sera entendu. Marseille défie le SCO Angers au Vélodrome lors de sa prochaine sortie.