PSG Mercato : Real, la décision de Kylian Mbappé enfin connue ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2021 à 07:00

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG lors du prochain mercato estival ? À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 22 ans toujours cité au Real Madrid n’a pas encore prolongé avec le Paris Saint-Germain. Et comme à son habitude, la presse espagnole croit connaître la décision du buteur Bondinois.

Kylian Mbappé vers un départ fracassant ?

Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco pour un montant record de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé pourrait être en train de vivre ses dernières semaines sous le maillot du Paris Saint-Germain. Régulièrement annoncé sur le départ à l’approche des mercatos, l’international français se rapprocherait du Real Madrid cet été. En effet, selon les informations de Deportes Cuatro, si le Paris Saint-Germain est parvenu à prolonger le contrat de Neymar jusqu’en 2025, l’affaire semble plus compliquée pour Mbappé.

Le média espagnol explique en effet que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco a pris la décision de changer d’air cet été. Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde 2018 veut rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Florentino Pérez et la direction du club madrilène sont désormais prêts à mettre le paquet pour l’accueillir et n’attendent plus que le feu vert du PSG pour entamer les négociations. Mais qui pour remplacer Kylian Mbappé ?

Le PSG vers un mercato totalement fou ?

Un départ de son numéro 7 pourrait pousser le Paris Saint-Germain à frapper très fort durant le prochain mercato estival. D’après Téléfoot, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ciblent Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, Mohamed Salah, annoncé sur le départ à Liverpool malgré un bail courant jusqu’en 2023 et Harry Kane, qui veut quitter Tottenham pour gagner des trophées. Récemment, le média américain ESPN a révélé que le PSG était aussi sur les rangs pour Robert Lewandowski pour pallier un probable départ de Mbappé.