OM Mercato : Longoria proche de boucler un gros coup inespéré ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2021 à 23:48

Si Florian Thauvin a préféré partir aux Tigres de Monterrey plutôt que prolonger son contrat qui prend fin le 30 juin passé, Pablo Longoria compte bien frapper un gros coup cet été pour renforcer l’ OM. Le président de l’Olympique de Marseille se rapprocherait même de son but dans ce projet.

L’ OM en quête d’un nouveau milieu de terrain pour remplacer Kamara

Sous contrat jusqu’en 2022, Boubacar Kamara est peut être en train de vivre ses dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Courtisé en Angleterre, en Italie en Espagne, le polyvalent joueur de 21 ans pourrait rapporter gros aux Phocéens cet été. Estimé à 37 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’international espoir français n’est pas certain de poursuivre avec son club formateur à la fin de la saison. Pablo Longoria est donc à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine.

D’après le journal L’Équipe, l’ OM est intéressé par Mattéo Guendouzi, actuellement prêté au Hertha Berlin par Arsenal. Le média britannique The Times évoque aussi un intérêt de l'Olympique de Marseille pour le milieu de Brighton Yves Bissouma (24 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Toutefois, la solution pourrait provenir de la Serie A en à croire une source transalpine.

Un ancien milieu du Barça à l’ OM cet été ?

En Italie, La Gazzetta dello Sport annonce que l’Inter Milan veut se séparer de l’ancien milieu de terrain du Barça, Arturo Vidal cet été. Une information confirmée par Calciomercato qui ajoute que le tout nouveau champion du championnat italien envisage même de libérer l’international chilien de son contrat, qui court jusqu’en 2022, avec une année supplémentaire en option. Le joueur de 33 ans n’est plus le bienvenu à l’Inter et Antonio Conte veut absolument s’en débarrasser. À la recherche d’un successeur à Boubacar Kamara, l’OM pourrait avoir un coup à jouer avec Vidal.

En effet, le site spécialisé Fcinternews.it assure que l’agent de l’ancien joueur du Bayern Munich s’est rapproché de Pablo Longoria afin de négocier un accord pour permettre à son poulain de se relancer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Toujours selon la même source, le président marseillais bien qu’intéressé par l’idée ne compte pas s’aligner sur le salaire de Vidal, soit 6,5 millions d’euros. Par contre, Marseille est prêt à lui offrir 4 millions d’euros par saison durant deux années.

Affaire à suivre…